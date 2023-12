Ascesso nel Gatto: guarisce da solo? Esistono rimedi naturali

In genere, gli ascessi sono visibili, in quanto causano gonfiore; esiste, tuttavia, la possibilità che si sviluppino all'interno di una cavità corporea, motivo per cui potrebbero non evidenziarsi in alcun modo. Gli ascessi possono essere grandi o piccoli; possono comparire improvvisamente oppure gradualmente. L'ascesso può rompersi, rilasciando un liquido denso e maleodorante. In caso di ascessi esposti esternamente (es: ascesso sottocutaneo), la loro rottura comporta un drenaggio di liquido verso l'esterno; sul momento, questo fenomeno potrebbe sembrare la soluzione al problema, ma non è così: senza un trattamento specifico contro l'infezione, l'ascesso si riforma. In caso di ascessi interni (per esempio, gli ascessi nel fegato ), invece, le cose sono più complesse: la loro rottura è molto pericolosa, perché può diffondere batteri nel circolo sanguigno e propagare in questo modo l'infezione in tutto il corpo. Gli ascessi richiedono una terapia antibiotica specifica, perché il loro mancato trattamento può comportare importanti danni tissutali e l'estensione dell'infezione ad altri organi e tessuti del corpo.

I gatti maschi non castrati (anche detti "interi") sono più a rischio di ascesso poiché maggiormente inclini a lottare con altri gatti e procurarsi graffi e morsi che possono sfociare in infezioni.

Il gatto, tuttavia, può sviluppare un ascesso anche in altri modi: per esempio, ferendosi inavvertitamente con qualche bastoncino di legno appuntato presente in giardino.

Gli ascessi si formano quando i batteri trovano un'apertura che permette loro di penetrare in un tessuto. Una ferita cutanea, una carie dentale , ecc. sono tutte condizioni che possono favorire l'ingresso di batteri in sedi in cui trovano terreno fertile per riprodursi e dare avvio a un'infezione e alla formazione di un ascesso.

Alle volte, i batteri dell'ascesso possono diffondersi nei tessuti limitrofi o addirittura nel sangue , estendendo la portata dell'infezione. Quando i batteri fluiscono nel sangue, il rischio per la salute è elevato e l'animale ha bisogno di cure immediate e specifiche.

In caso di ascessi interni, la diagnosi è più complessa e richiede test di diagnostica per immagini (es: ecografia ).

In genere, il veterinario riconosce gli ascessi nel gatto tramite un accurato esame obiettivo, l' anamnesi e la raccolta dei sintomi (in quest'ultimo caso, è fondamentale l'apporto del padrone).

Terapia e Rimedi

Ascesso nel Gatto: come curarlo?

La gestione terapeutico di un ascesso nel gatto dipende dalla gravità e dalla posizione della raccolta della problematica.

Lo scopo della terapia è rimuovere completamente la raccolta di pus, ripulire l'intera area ed eliminare completamente le popolazioni batteriche che hanno causato l'infezione.

La rimozione e la pulizia possono avvenire mediante chirurgia o drenaggio più lavaggio.

Per l'eliminazione completa dei batteri, invece, è fondamentale una terapia antibiotica adeguata. La terapia antibiotica è quasi sempre un punto cardine del trattamento; solo in certi casi non serve (è il veterinario a stabilirlo in base al tipo di ascesso).

Il veterinario sceglie l'antibiotico in base all'agente batterico individuato: solo in questo modo si ottengono i risultati sperati.

In merito alla terapia antibiotica, è importante aggiungere anche che è doveroso attenersi alle indicazioni del veterinario relativamente alla durata e al dosaggio: la sospensione della cura prima del tempo o un dosaggio errato di farmaco si associa a un elevato rischio di ricomparsa dell'infezione.

Lo sapevi che… Il veterinario potrebbe prelevare un campione di pus e sottoporlo a un'analisi colturale, al fine di conoscere con precisione quali batteri sono responsabili dell'infezione. La conoscenza dei batteri coinvolto permette di scegliere l'antibiotico più adatto al caso specifico.

Ascesso dentale nel Gatto

Per curare l'ascesso dentale, il veterinario ricorre spesso all'estrazione del dente malato.

Ascesso prostatico nel Gatto

In caso di ascesso prostatico recidivante, il veterinario potrebbe optare per la castrazione del gatto (se ancora non è castrato).

Ascesso perianale nel Gatto

In caso di ascesso perianale recidivante, il veterinario potrebbe indicare la rimozione delle ghiandole anali.

Ascesso nel Gatto e riposo

Durante la terapia contro l'ascesso, il gatto dovrebbe stare a riposo per velocizzare la guarigione, specie qualora il veterinario abbia fatto ricorso alla chirurgia, ed evitare ricadute.

Ascesso nel Gatto e antidolorifici

Se il gatto dovesse essere molto sofferente per il dolore, il veterinario potrebbe prescrivere un antidolorifico.

Ascesso nel Gatto scoppiato: cosa fare?

Per prima cosa bisogna rivolgersi al veterinario e chiedere a lui consiglio.

Dopodiché, potrebbe essere indicato:

Tagliare il pelo in prossimità della ferita per aumentare i livelli di igiene;

Applicare un collare per evitare che il gatto lecchi la ferita.

È controindicato invece suturare la ferita.