Come capire se il gatto ha l'artrite, cosa fare e come calmarla

Non esiste una predilezione di razza o di sesso per artrite, ed è generalmente vista come una malattia geratrica.

Il meccanismo è apparentemente semplice: la cartilagine che riveste e ammortizza le articolazioni si usura , lasciando che le ossa sfreghino tra loro in modo non fisiologico. L'osso o le calcificazioni innaturali ( osteofiti ) che, a causa dell' infiammazioni , tendono a formarsi, possono scheggiarsi e provocare molto dolore . Ciò porta a peggiorare l' infiammazione .

L' artrite (chiamata anche malattia degenerativa delle articolazioni o osteoartrite ) è una condizione cronica , dolorosa e progressiva che coinvolge le articolazioni dei gatti. Come nelle persone, questa è comunemente associata all' invecchiamento e, probabilmente, colpisce tra il 70% e il 90% dei gatti di età superiore ai 12 anni .

Diagnosi dell'artrite nel gatto

I veterinari riconoscono l'artrite in base all'esame fisico, ma sono in genere necessari ulteriori test per la diagnosi definitiva.

Tuttavia, alcuni gatti sono stoici e asintomatici. A questi viene spesso diagnosticata casualmente, dopo aver rilevato delle anomalie durante un esame o durante una radiografia.

Durante l'esame fisico, i veterinari possono identificare:

Zoppia;

Cambiamenti nell'andatura, nella postura o nella posizione seduta;

Difficoltà a sedersi o ad alzarsi;

Articolazioni gonfie;

Crepitio o "clic" nelle articolazioni durante lo spostamento;

Dolore alla palpazione delle articolazioni;

Diminuzione del range di movimento.

Anche se il veterinario può avere forti sospetti di artrite, la diagnosi può essere confermata solo da esami clinici.

I raggi X sono il test diagnostico standard per visualizzare facilmente gli eventuali cambiamenti nelle ossa e nelle articolazioni. Le anomalie dei raggi X includono:

Distensione articolare;

Escrescenze ossee;

Ispessimento dei tessuti molli;

Spazi articolari ristretti;

Lesioni ossee calcificate fluttuanti (chiamate joint mice).

Per determinare l'entità del dolore, il veterinario può tentare la somministrazione di farmaci antidolorifici.