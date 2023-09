Artrosi nel Cane: quali sono i sintomi e quali i rimedi

Attualmente, non esiste una cura che guarisca il cane dall'artrosi; tuttavia, sono disponibili diversi trattamenti sintomatici, che consentono di migliorare la sintomatologia e rallentare la progressione della malattia.

Esame obiettivo (con palpazione e valutazione della gamma di movimento), anamnesi e raggi X sono le tre indagini fondamentali per diagnostica l'artrosi nel cane.

L'artrosi nel cane si manifesta con dolore, zoppia, riluttanza a muoversi, cambiamenti nel comportamento, difficoltà a trovare la giusta posizione per defecare o urinare, irritabilità ecc.

Le cause precise sono sconosciute; la letteratura, tuttavia, riporta numerosi fattori di rischio, tra cui: età avanzata dell'animale, predisposizione genetica, razze grandi, displasia di anca o gomito, conformazione anomala, obesità, stress derivante da attività ripetitive ecc.

Con l'età, la cartilagine articolare tende fisiologicamente a deteriorarsi; il grado di deterioramento, tuttavia, varia da soggetto a soggetto e dipende da numerosi fattori, alcuni dei quali non modificabili (es: genetica).

L'artrosi nel cane è un disturbo abbastanza comune, che colpisce in prevalenza gli animali anziani e quelli di grossa taglia.

È bene segnalare che sarebbe opportuno sottoporre a controlli regolari il cane predisposto all'artrosi, questo per attuare tempestivamente, grazie ai consigli del veterinario, tutte quelle strategie utili a mantenere l'animale in salute e a ridurre i fattori di rischio modificabili.

Sono numerosi, tuttavia, i fattori che, in base ai dati presenti in letteratura, sembrerebbero favorire l'insorgenza di questa condizione; ecco quali sono:

Questo fenomeno mina la funzionalità della cartilagine stessa, ragion per cui le superfici ossee diventano più sensibili.

Purtroppo, i sintomi cominciano a manifestarsi in modo inequivocabile quando la condizione degenerativa è in fase avanzata; ciò complica la gestione terapeutica del disturbo.

Terapia

Artrosi del Cane: come curarla?

Attualmente, non esiste una cura per l'artrosi nel cane; questo vuol dire che non c'è un rimedio che blocchi la progressione della malattia e che ripristini la salute delle articolazioni colpite.

D'altro canto, però, è possibile controllare, talvolta in modo soddisfacente, la sintomatologia, ricorrendo a varie strategie che riducono l'infiammazione e indirettamente sintomi come dolore e rigidità articolare.

È importante sottolineare che la gestione terapeutica dell'artrosi nel cane sia tipicamente multimodale, ossia faccia leva su più risorse per ottenere risultati migliori.

Ecco di seguito i diversi trattamenti sintomatici utili in caso di artrosi del cane.

Integratori protettivi per le articolazioni

Spesso, al cane con artrosi i veterinari prescrivono integratori alla condroitina e alla glucosamina: queste due sostanze, infatti, sembrano avere effetti positivi sulla funzionalità articolare e sulla riduzione dell'infiammazione; pare, inoltre, che migliorino la salute della cartilagine.

Integratori di questa tipologia trovano impiego anche nell'essere umano, per gli stessi motivi.

Un altro integratore interessante è quello contenente la cozza dalle labbra verdi; questo ingrediente contiene nutrienti benefici come acidi grassi omega-3, glicosaminoglicani e antiossidanti, e sembra avere un effetto antinfiammatorio, capace di ridurre il dolore e migliorare la funzione articolare.

Gli integratori protettivi per le articolazioni sono indicati già nelle fasi precoci dell'artrosi e possono essere usati a lungo termine, poiché non hanno particolari effetti avversi.

FANS (Farmaci Antinfiammatori Non-Steroidei)

Il controllo del dolore per mezzo di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) è un aspetto cruciale nella gestione dell'artrosi del cane, specie quando la condizione è in fase medio-avanzata.

I FANS riducono l'infiammazione; meno infiammazione significa meno sintomi correlati, quali dolore, rigidità articolare ecc.

È importante ricordare che l'uso di FANS va concordato con il veterinario, soprattutto nel caso di cani con problemi epatici e/o renali.

Proprio perché si tratta di medicinali con potenziali effetti avversi, durante il loro utilizzo, è raccomandato un controllo periodico delle condizioni di salute dell'animale.

Controllo del peso

Il cane con artrosi dovrebbe seguire un regime alimentare sano ed equilibrato, volto al controllo del peso corporeo.

Un peso eccessivo, dovuto a una dieta inappropriata, può rappresentare uno stress importante per le articolazioni, specie se già sofferenti per un danno articolare.

Mantenere il normopeso vuol dire sgravare le articolazioni di un carico inutile e controproducente.

Esercizio fisico

Un esercizio fisico regolare ed equilibrato aiuta, senza dubbio, a controllare il peso corporeo, assieme ovviamente a una dieta corretta.

Un cane con artrosi potrebbe avere difficoltà a svolgere attività troppo intense, ragion per cui servono gradualità e, se possibile, il consulto di un esperto nel campo della riabilitazione e fisioterapia riferite ai cani.

Chirurgia

In alcuni frangenti, esiste la possibilità di intervenire chirurgicamente; le opzioni terapeutiche sono sostanzialmente due: la rimozione del tessuto cartilagineo danneggiato oppure l'impianto di una protesi.

Di solito, la chirurgia è riservata a casi selezionati, caratterizzati da artrosi severa e nei quali il trattamento conservativo ha avuto poco successo.