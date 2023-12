Arrivo di un cucciolo di cane a casa: che cosa fare? Come accoglierlo al meglio Dare il benvenuto ad un cucciolo rappresenta un momento di grande entusiasmo e felicità, ma è importante fin da subito prepararsi adeguatamente e avere pazienza mentre il cucciolo si ambienta nella nuova casa e con la sua nuova famiglia.

Che cosa fare prima dell'arrivo del cucciolo Prima che arrivi il cucciolo nella sua nuova abitazione è necessario preparare la casa e renderla il più accogliente possibile. Sarà quindi importante creare un'area sicura e confortevole per il cucciolo, un'area con una cuccia, delle ciotole per il cibo e l'acqua, dei giochi e un'area per i suoi bisogni.

Quando si tratta di scegliere giochi per un cucciolo che sta per arrivare a casa è importante considerare la sicurezza del gioco. Scegliete giochi creati apposta per cani, sia da masticare come quelli in gomma resistente, ma anche corde da tirare, frisbee, palline e gioccatoli sonori. È importante scegliere giocattoli adeguati alla dimensione e all'età del cucciolo. Inoltre, la supervisione è sempre consigliata quando il cucciolo gioca almeno inizialmente, per assicurarsi che non si faccia male o non ingoi parti del giocattolo.

Limitare, almeno inizialmente, l'accesso a tutta la casa, potrebbe aiutarlo a non sentirsi spaesato e a dargli tempo per ambientarsi.

La sicurezza Un altro aspetto da non sottovalutare è la gestione della sicurezza dell'ambiente dove vivrà il nuovo arrivato.

È fondamentale togliere o spostare le piante tossiche per il cane che sono: l'edera, la monstera, l'agrifoglio, la stella di natale, il ciclamino, il giglio e l'oleandro.

È importante anche fare attenzione a oggetti piccoli e/o affilati come monete, giochi per bambini, spilli e altri oggetti che, se ingeriti, possono causare lesioni al tratto gastrointestinale.

Assicuratevi che non siano raggiungibili dal cucciolo anche detersivi, insetticidi, prodotti chimici, farmaci e fili elettrici.

L'arrivo a casa: come gestirlo Ai cani piace molto avere una routine stabile e prevedibile. Fin da subito quindi cercate di dargli delle sane e costanti abitudini. Fissate degli orari per le passeggiate, per la pappa, per dormire e per le sessioni di gioco.

Appena portate il vostro cucciolo a casa permettetegli di esplorare l'ambiente circostante, questo gli consentirà di sentirsi al sicuro. Dategli tempo di capire che siete la sua nuova famiglia e abbiate pazienza, imparerà piano piano tutto quello che gli insegnerete.

L’alimentazione del nuovo arrivato Per una settimana non cambiate alimentazione, cercate di mantenere il cibo dell'allevamento con cui il cucciolo è stato svezzato. Il cibo andrà poi cambiato gradualmente.

Se il cane è sano e non ha allergie alimentari è consigliabile variare l'alimentazione, cambiando le fonti proteiche con cui viene alimentato.

Scegliete consapevolmente tra una dieta casalinga, una dieta mista (una dieta composta da una parte di cibo fresco cucinato e una parte di cibo commerciale), un mangime commerciale secco e/o umido ed infine una dieta BARF, cruda. Assicuratevi che i pasti che date al vostro cucciolo siano sempre bilanciati: l'accrescimento è una fase molto delicata della vita di un cane, è proprio durante questo periodo che il cane mette le basi per l'adulto sano e forte che sarà.

Fino ai 7-8 mesi è preferibile dargli da mangiare 3 volte al giorno, è possibile anche inserire degli snack e delle merende (come frutta, verdura, essiccati di carne/pesce, kefir o yogurt bianco intero senza zuccheri) per evitare che il cane rimanga troppo tempo a digiuno. Per approfondire: Alimentazione del Cane e del Cucciolo

Veterinario: la prima visita È importantissimo portare il cucciolo dal veterinario che farà un check up completo della sua salute; il veterinario si occuperà anche di impostare il programma di vaccinazione e sverminazione.

Socializzazione Presentate al cucciolo, nei primissimi giorni, in modo graduale e controllato, sia nuove persone che suoi simili. Questo lo aiuterà a non avere paura e a non reagire in modo aggressivo a persone o situazioni nuove, lo aiuterà inoltre ad imparare come interagire correttamente con cani e persone, tutti step fondamentali affinché il cucciolo possa interagire sempre in modo positivo e sicuro con il mondo esterno.