Nemici invisibili Sappiamo tutti quanto i nostri amici pelosi siano importanti. Ma il mondo è pieno di piccoli nemici invisibili pronti a rovinargli la vita. Parliamo di quei fastidiosi parassiti che possono mettere a repentaglio la salute dei nostri cani. In questo articolo, faremo un giro informativo sugli antiparassitari per cani, il tuo alleato segreto nella battaglia contro questi invasori.

I parassiti dei cani Prima di immergerci nelle soluzioni, proviamo a conscere meglio il nemico. I principali parassiti che possono infastidire il tuo cane sono. Pulci : piccoli succhiatori di sangue che amano fare la loro comparsa sulla pelle del tuo cane; i loro morsi pruriginosi e fastidiosi possono causare irritazione cutanea e trasmettere malattie.

: piccoli succhiatori di sangue che amano fare la loro comparsa sulla pelle del tuo cane; i loro morsi pruriginosi e fastidiosi possono causare irritazione cutanea e trasmettere malattie. Zecche : acrobati si ancorano alla pelle del tuo cane e possono trasmettere malattie pericolose come la malattia di Lyme.

: acrobati si ancorano alla pelle del tuo cane e possono trasmettere malattie pericolose come la malattia di Lyme. Acari : alcuni si nascondono nell'orecchio del tuo cane, causando prurito e disagio; altri possono causare problemi dermatologici come la rogna.

: alcuni si nascondono nell'orecchio del tuo cane, causando prurito e disagio; altri possono causare problemi dermatologici come la rogna. Vermini intestinali: si nascondono nell'intestino del tuo cane, provocando problemi gastrointestinali e talvolta sintomi più gravi come perdita di peso.

Sintomi sospetti Come capire se il tuo cane è stato colpito? Ecco alcuni campanelli d'allarme a cui fare attenzione. Prurito e graffio : se il tuo cane si gratta o si lecca ossessivamente, potrebbero esserci le pulci.

: se il tuo cane si gratta o si lecca ossessivamente, potrebbero esserci le pulci. Disturbi gastrointestinali : vomito, diarrea o un addome gonfio potrebbero indicare un'infestazione da vermi intestinali.

: vomito, diarrea o un addome gonfio potrebbero indicare un'infestazione da vermi intestinali. Irritazione alle orecchie : se scuote spesso la testa o mostra secrezioni, potrebbero esserci gli acari dell'orecchio.

: se scuote spesso la testa o mostra secrezioni, potrebbero esserci gli acari dell'orecchio. Perdita di peso insolita : Se il tuo cane dimagrisce nonostante mangi regolarmente, è tempo di preoccuparsi dei vermi intestinali.

: Se il tuo cane dimagrisce nonostante mangi regolarmente, è tempo di preoccuparsi dei vermi intestinali. Stanchezza e debolezza: alcuni parassiti possono lasciare il tuo cane stanco e debole.

Cosa fare Quando sospetti che il tuo cane possa avere i parassiti, è sempre meglio consultare un veterinario. Un veterinario è infatti in grado di confermare se il tuo cane è effettivamente infestato da parassiti e, in caso affermativo, determinare il tipo specifico di parassita presente. E scegliere il trattamento adeguato. Questo può includere l'uso di farmaci specifici, come gli antiparassitari per cani, o procedure mediche. Durante la visita, il veterinario può anche valutare lo stato di salute generale del tuo cane. Alcune infestazioni parassitarie possono avere effetti collaterali sulla salute complessiva, quindi è importante valutare se il cane ha subito danni o ha sviluppato condizioni mediche secondarie.

Tipologie di antiparassitari Ora che sai chi stai combattendo, prendi in mano le armi! Ecco le principali tipologie di antiparassitari per cani e a cosa servono. Antiparassitari topici : Applicali direttamente sulla pelle per respingere pulci, zecche e alcuni acari.

: Applicali direttamente sulla pelle per respingere pulci, zecche e alcuni acari. Antiparassitari per via orale : compresse masticabili per combattere i vermi intestinali e tenere lontane alcune pulci e zecche.

: compresse masticabili per combattere i vermi intestinali e tenere lontane alcune pulci e zecche. Collari antiparassitari : rilasciano il loro potere contro pulci, zecche e acari per settimane o mesi.

: rilasciano il loro potere contro pulci, zecche e acari per settimane o mesi. Shampoo e balsami antiparassitari: perfetti per un bagno anti-parassiti, ma l'effetto è temporaneo.