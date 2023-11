L'amore che proviamo per i nostri fidati amici a quattro zampe è incredibile, al punto da considerarli parte integrante della famiglia. Per alcuni sono piccoli fratelli da proteggere e viziare. Per altri, invece, sono alla stregua di figli. In quest'ottica è solo naturale che ci si chieda se gli animali seppelliti con i padroni siano una normalità in Italia e se, soprattutto, sia legale. Di seguito scopriamo tutte le possibilità del caso, ma prima sappiate che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere.

Quelli appena elencati sono i luoghi in Italia dove è possibile seppellire insieme animali e padroni. Precisiamo subito però che tutto dipende dalle autorità locali e invitiamo a prendere visioni delle leggi in merito.

Andiamo invece a un argomento più generico, ovvero dove seppellire gli animali domestici. Quelle succitate sono le quattro possibilità a disposizione di quei padroni che hanno dovuto sopportare la morte di un proprio animale domestico. Come detto, però, per quanto esistano regolamentazioni nazionali, l'ultima parola spetta a Regioni e Comuni, specie nel caso della sepoltura insieme ai padroni . Ora vediamo nel dettaglio come si delineano nel concreto queste vie.

Cremare cane o gatto

Cremazione comune ;

; Cremazione separata ;

; Cremazione individuale.

Partiamo da quello che è il metodo più comune per far riposare per sempre i nostri amici animali: il servizio di cremazione. Offerto da numerose aziende sparse sul territorio nazionale, si suddivide nelle tre tipologie indicate. Per quanto riguarda la cremazione comune, si tratta di una soluzione molto diffusa che impedisce di ottenere le ceneri, perché più animali vengono inceneriti insieme e i resti vengono poi sparsi in un'apposita area, solitamente nota come "giardino della memoria".

La cremazione separata, invece, fa sì che più animali vengono inceneriti allo stesso tempo ma, in questo caso, le ceneri si separano, così da poterle offrire ai proprietari. Infine, alcune ditte specializzate propongono una soluzione privata di creazione delle ceneri dell'animale defunto. In questi ultimi due casi si otterrà un'urna, precedentemente scelta, ben chiusa, da portare a casa e disporre come meglio si preferisce.