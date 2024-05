Animali esotici legali in Italia: quali sono e leggi

Sapere quali sono gli animali esotici legali in Italia è essenziale per evitare di incorrere in sanzioni e problemi, ma soprattutto per rispettare le rigide regolamentazioni legate a questa materia. Esistono infatti alcune normative che hanno come scopo quello di proteggere gli animali esotici, ma anche di regolamentarne la detenzione nel nostro Paese per garantirne la sopravvivenza e la salute.

Prima di scoprire tutto quello che c'è da sapere sugli animali esotici in Italia, però, non dimenticare di unirti al nostro gruppo Whatsapp e di seguirci su Instagram per essere sempre aggiornati su salute e benessere dei nostri amici animali.