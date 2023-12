Chi è l'animale più pulito da tenere in casa? Molte persone evitano di avere animali domestici a causa del disordine che ne deriva e dei cattivi odori. Le zampe infangate e la perdita di pelo potrebbero potenzialmente rovinare la pulizia della tua casa. Quindi abbiamo deciso di esaminare una serie di animali domestici diversi e di valutarli in base alla loro pulizia. Prima di scoprire chi è l'animale più pulito da tenere in casa (spoiler, è presente in tantissime case, hai già indovinato), ti ricordiamo che puoi unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere.

Gli animali più puliti per le nostre case Gatti

Conigli

Pappagallini

Criceti

Porcellini d'India

Cani Siamo convinti che cani e gatti siano gli animali domestici più puliti, e che solo loro siano i più adatti alla vita domestica. Se escludiamo i pesci, per ovvi motivi, sono numerose le specie animali pulite per le nostre abitazioni. I criceti solitamente usano solo un angolo specifico della gabbia per i loro bisogni, e il resto della gabbia viene lasciato immacolato, quindi è necessario pulire solo una piccola area. Le gabbie dei pappagallini sono molto semplici da pulire (ma ricordiamoci di farlo spesso), così come per i porcellini d'India, animali molto puliti, che non fanno i loro bisogni in giro. Infine, il coniglio utilizza le zampe anteriori per pulirsi il pelo, e per mantenerlo pulito e morbido.

Qual è l'animale domestico più pulito in assoluto? Sicuramente non sarà una sorpresa scoprire che l'animale domestico più pulito in assoluto è il gatto. Abbiamo tutti sentito dire che i gatti sono animali domestici migliori dei cani perché non richiedono tanto sforzo da parte del proprietario e si puliscono da soli. Sia che il tuo gatto rimanga in casa tutto il giorno o che stia molto all'aperto, tutti hanno a cuore la loro igiene. Inoltre, tendono a grattarsi gli artigli per evitare che crescano, quindi a meno che il tuo gatto non sia eccessivamente esuberante, non devi preoccuparti neanche di questo. Ci spiace deludere i proprietari dei cani, sembra che i gatti vincano questa battaglia a mani basse! L'unico svantaggio dei gatti è la perdita del pelo, che può diffondersi su tutti i mobili e persino sui vestiti. Può essere una seccatura passare costantemente l'aspirapolvere o rimuovere la lanugine; quindi, per questo motivo c'è chi considera più pulito un pesce rosso che un gatto, ma questa è una vittoria troppo scontata!

Chi è più pulito il cane o il gatto? Come accennato, il più pulito tra cane e gatto è il secondo, l'animale che si prende cura della propria igiene personale per antonomasia. Oltre a non occuparsi della propria pulizia in autonomia, il problema principale del cane, che stressa molto i proprietari, è la perdita del pelo. Sfortunatamente, non esistono razze che non perdono il pelo, ma ce ne sono alcune che perdono il pelo meno spesso, come il Labradoodle, il Bichon Frise e lo Schnauzer. Per raccogliere i peli, puoi utilizzare molti metodi diversi a seconda delle tue preferenze, inclusi aspirapolvere manuali, palette o panni cattura polvere. Tuttavia, il metodo migliore per garantire che la caduta dei peli sia ridotta al minimo è strigliare adeguatamente il cane. Idealmente, dovresti spazzolare il tuo cane un paio di volte a settimana. Un buon consiglio è farlo all'aperto, se puoi, per assicurarti di non creare più disordine all'interno della casa.

Qual è il cane che puzza di meno? Barboncino

Maltese

Shih Tzu

Dalmata

Whippet

Cane d'acqua Portoghese Solitamente i cani piuttosto grandi emanano cattivi odori, dovuto principalmente alle secrezioni ghiandolari. Ma anche l'eccessivo pelo, che accumula sporco e cattivi odori esterni, contribuisce alla puzza, così come la pelle molto grassa. Tra i cani inodore possiamo subito citare, invece, il barboncino, che ha persino un pelo ipoallergenico, quindi, adatto anche alle persone che sono allergiche al pelo del cane. In questa particolare classifica è seguito dal cane maltese, il cui pelo, che richiede comunque molte attenzioni, non puzza e non cade. Lo Shih Tzu richiede molte cure, ma il suo folto pelo non emana odori. Il Dalmata ha un pelo così corto che non trattiene lo sporco, mentre il Whippet non ha la pelle grassa come altri cani. Infine, il cane d'acqua Portoghese, nonostante le sue grandi dimensioni e il pelo molto folto, non puzza.