Anemia gatto: cause e sintomi cui prestare attenzione

L'anemia nel gatto è la condizione medica nella quale all'interno dell'organismo felino circola un ridotto numero di globuli rossi e/o vi sono ridotti livelli di emoglobina . Si tratta di una condizione che non deve mai essere sottovalutata e che richiede l'intervento del veterinario in quanto potenzialmente pericolosa per la vita dell'animale e poiché può essere provocata da diversi disturbi e malattie che necessitano un trattamento tempestivo.

Fra le possibili cause di anemia non rigenerativa, ritroviamo:

Le cause alla base dell'anemia nel gatto possono essere molteplici e possono essere differenti in funzione della tipologia di anemia che interessa il felino.

Anemia gatto sintomi: quali sono?

A quali segni e sintomi prestare attenzione per individuare l'anemia nel gatto?

Segni e sintomi dell'anemia nel gatto dipendono da diversi fattori, quali la gravità del quadro anemico e la causa scatenante.

Se più di un terzo del volume sanguigno viene perso rapidamente, si può andare incontro a shock e - nelle situazioni più gravi - può sopraggiungere la morte. In questi casi, si parla di anemia improvvisa: subito dopo l'ingente perdita di sangue (che può essere esterna e visibile, oppure interna) l'animale solitamente manifesta un abbassamento della pressione sanguigna e un incremento della frequenza cardiaca.

In gatti in cui l'anemia si sviluppa a lungo termine, invece, i segni possono svilupparsi più lentamente e includono:

Gengive pallide e/o bianche;

Nasino, muscose e polpastrelli bianchi (generalmente, si nota questo segno solo se il colore del nasino e dei polpastrelli è normalmente rosa; se invece, sono di colore nero, difficilmente il segno si può notare);

Respirazione accelerata, fiato corto, difficoltà respiratorie;

Perdita di appetito;

Letargia;

Debolezza e perdita di energia;

Possibile ingrossamento della milza;

Soffio al cuore;

Aumento della frequenza cardiaca;

In alcuni casi, può manifestarsi anche ittero.

I segnali di allarme che devono far pensare immediatamente a una possibile condizione anemica sono generalmente rappresentati da gengive pallide e letargia. In simili casi - così come se si notano uno o più dei sopra menzionati segni o se si notano cambiamenti di qualsiasi tipo nel comportamento del proprio animale - è necessario rivolgersi immediatamente al proprio veterinario. In alcune situazioni, infatti, il fattore tempo è determinante per la salvezza del micio.