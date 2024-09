Amstaff: che carattere ha, quanto vive e quanto costa?

Questo articolo analizza tutte le caratteristiche più interessanti dell'Amstaff: aspetto fisico, dimensioni, carattere, rapporto con gli altri animali padrone ideale, aspettativa di vita, bisogni nutrizionali, predisposizioni a malattie e quanto esercizio fisico può e deve fare per rimanere in salute.

Un Amstaff adulto può raggiungere un' altezza di 36-41 cm e un peso di circa 13-17 kg , in caso di esemplare maschio , e di 11-15,4 kg , in caso di esemplare femmina .

Qual è il suo carattere?

L'Amstaff è una razza affettuosa e amichevole con l'essere umano; è un ottimo animale domestico da famiglia.

È intelligente, pieno di entusiasmo e sempre pronto a giocare con il proprio padrone; non si ferma mai ed è accogliente nei confronti delle persone, specie se le conosce.

È un cane vocale e che abbaia.

È poco socievole, se non addirittura aggressivo, con gli altri cani e con gli altri animali domestici (es: gatti); questo potrebbe rappresentare un problema per i proprietari che possiedono altri animali.

Con un addestramento impartito fin dalla giovane età e mirato specificatamente alla socializzazione, questa inclinazione caratteriale potrebbe migliorare, anche enormemente, ma solo verso gli animali di casa, quelli conosciuti: nei confronti degli sconosciuti, rimane aggressivo ed è per tale ragione che, al di fuori dell'ambiente domestico, andrebbe sempre tenuto a guinzaglio.

L'Amstaff è tendenzialmente buono con i bambini; come detto, sta bene in famiglia.

Tuttavia, alcuni esemplari potrebbero aver bisogno di un addestramento specifico per una convivenza serena e sicura con i più piccoli.

Si ricorda che cani e bambini non dovrebbero mai essere lasciati da soli, senza la supervisione di un alto.

L'Amstaff è un cane coraggioso e impavido.