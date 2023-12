Amaca da termosifone per gatti: come funziona? Vantaggi e svantaggi

I termosifoni sono il luogo ideale ma, spesso, la loro forma non consente al micio di potersi accomodare del tutto. A volte possono anche risultare pericolosi, soprattutto per i gattini più piccoli - che possono rimanere incastrati con le zampette tra i moduli del radiatore.

Ne esistono di vari tipi , differenti per materiale del telaio (plastica, bambù o metallo), forma della cuccia (piatta o concava, per una maggior sicurezza), tipologia di imbottitura ecc.

Svantaggi dell'amaca da termosifone per gatti

Gli aspetti critici dell'amaca da termosifone per gatti riguardano principalmente la salute dei gatti malati.

Oltre al fatto che ogni cuccia di tessuto dovrebbe essere tenuta costantemente spolverata e lavata - per ridurre il sedimento di polvere e acari - proprio a causa del suo collocamento, l'amaca da termosifone per gatti espone gli animali ai moti convettivi del calore e ai residui che questi si portano appresso.

Il calore, salendo, muove la polvere inevitabilmente accumulata tra i moduli; poiché l'acaro della polvere è uno dei pochi allergeni verso i quali si ha il maggior sospetto per l'innesco dell'asma felina, va da sé che possa rappresentare un fattore di rischio.

Non solo; sempre in riferimento all'asma felina, in teoria, questa sarebbe aggravata dall'esposizione a un'aria troppo secca. I radiatori emettono aria asciutta, il che complica ulteriormente le cose - mentre la percentuale di umidità consigliata sarebbe del 40-60%.

Un'ulteriore considerazione andrebbe fatta per ciò che riguarda i gatti artritici, soprattutto molto anziani, e quelli in remissione dalle fratture o interventi chirurgici di vario genere. L'amaca da termosifone per gatti è sospesa e richiede un balzo sia per salire, sia per scendere, con l'aggravante di una parziale instabilità in corrispondenza del bordo - aspetto che si enfatizza in caso di elevato peso, nei gatti obesi.

In queste circostanze, l'installazione di un'amaca da termosifone richiede una valutazione attenta da parte del padrone, perché solo esso può fare tutte le considerazioni del caso, conoscendo il proprio animale.