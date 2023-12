Oggi sono note cinque specie di camelidi: cammelli, lama, guanachi, alpaca e vigogne. Differiscono in base alle dimensioni e all'impiego umano; alcuni vengono utilizzati principalmente come animali da soma e altri apprezzati per il loro pelo. Tutti vengono consumati in un mercato secondario della carne. Cammelli, lama e alpaca sono stati addomesticati per migliaia di anni, mentre guanachi e vigogne continuano a vagare liberamente allo stato brado.

Se sei interessato ad adottare un alpaca, leggi attentamente i prossimi paragrafi. Potresti scoprire che non fa per te!

Prima di proseguire con la lettura dell'articolo, è bene specificare che la detenzione di un alpaca non è ad oggi vietata, ma l'animale non figura nella lista degli animali domestici. Si tratta invece di bestiame da allevamento. Poi, sappiamo anche che molte persone scelgono la compagnia di animali non convenzionali, piuttosto che del classico cane o gatto.

E' presente in due razze , che variano principalmente in termini di fibra della pelliccia. Rispettivamente:

I lama vengono utilizzati principalmente come animali da soma o per proteggere greggi di pecore o alpaca, mentre gli alpaca vengono allevati principalmente per il loro vello morbido e lussuoso .

Gli alpaca non hanno zoccoli ; hanno invece due dita , con unghie dure nella parte superiore e un cuscinetto morbido nella parte inferiore. Per garantire il comfort delle zampe, è necessaria la troncatura regolare delle unghie.

Sì . Ma ciò non significa che siano ideali come animali da compagnia o domestici; anzi, tutt'altro. Gli alpaca hanno necessità che vanno ben oltre le normali possibilità di un utente medio. Leggendo tutti i paragrafi scopriremo perché.

Per contro, la densità di allevamento incide molto sulla salute dell'animale. Quindi, i proprietari dovrebbero sentirsi in obbligo di valutare attentamente lo spazio disponibile. La vegetazione, l'accesso al cibo e all'acqua e il riparo sono alcuni fattori che influenzano molto la quantità di spazio necessario.

Gli alpaca richiedono meno pascolo e cibo rispetto ad altro bestiame, ma non vanno considerati come animali "casalinghi" .

Ricordiamoci che gli alpaca sono animali da allevamento e non domestici, come un cane o un gatto.

No . Gli alpaca hanno un istinto di branco molto forte e hanno bisogno della compagnia di altri alpaca per prosperare; preferibilmente tre o più esemplari.

Cosa mangiano gli alpaca?

Gli alpaca mangiano principalmente erba o fieno. Ne consumano circa un chilo per 55 kg di peso corporeo o circa l'1,5% del peso corporeo dell'animale ogni giorno. Si consiglia il fieno d'erba, mentre l'erba medica può essere somministrata con parsimonia. Molti proprietari somministrano quantità maggiori di erba medica agli alpaca più magri o che vivono a temperature molto fredde.

Gli alpaca sono pseudo-ruminanti, dotati di un unico stomaco diviso in tre compartimenti. Producono rumine e masticano il bolo, e sono in grado di elaborare questa modesta quantità di cibo in modo molto efficiente. Molti alpaca (soprattutto le femmine in gravidanza e in allattamento) trarranno beneficio da integratori nutrizionali e minerali, a seconda delle condizioni locali. Sono disponibili diversi mangimi per alpaca e lama, e miscele minerali.

Gli alpaca hanno due serie di denti per la lavorazione del cibo. Hanno molari nella parte posteriore della mascella per masticare il bolo. Nella parte anteriore, gli alpaca hanno denti solo nella parte inferiore e un cuscinetto dentale nella parte superiore per schiacciare grano, erba o fieno. A differenza delle capre e delle pecore, gli alpaca hanno la lingua corta e rosicchiano solo le cime dell'erba e di altre piante. Ciò si traduce in un minor disturbo della vegetazione. Gli alpaca mangiano spesso arbusti o foglie degli alberi. Ciò richiede un monitoraggio per garantire che non consumino prodotti nocivi.