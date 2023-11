L'allergia alimentare è una delle ipersensibilità più comuni che colpiscono i cani. Nel cane allergico (come nell'umano), il sistema immunitario reagisce in modo eccessivo ad una sostanza definita allergene, producendo anticorpi (immunoglobuline) volti a combattere sostanze che, normalmente, dovrebbe tollerare. E' proprio l'attivazione del sistema immunitario - e, a dire il vero, la liberazione di alcune specifiche immunoglobuline - a contraddistinguere l'allergia. Nella reazione allergica all'alimento, vengono prodotti anticorpi mirati ad una parte del cibo, solitamente costituita da proteina - anche solo parte di essa (peptide) - o da un carboidrato complesso. Questa iperattivazione si ritorce contro l'organismo stesso, scatenando reazioni, sintomi e complicazioni disagevoli. Di solito, nel cane, le allergie alimentari si manifestano dopo un'esposizione prolungata a una marca, un tipo o una forma particolare di cibo. L'unica terapia consiste nell'individuazione ed esclusione dell'allergene. In questo breve articolo spiegheremo come riconoscere l'allergia alimentare nel cane e in cosa consiste il processo diagnostico. Shutterstock

Quali sono i segni clinici delle allergie alimentari nei cani? Nel cane, i segni clinici dell'allergia alimentare sono più frequentemente costituiti da: prurito alla pelle, alle zampe o alle orecchie;

alla pelle, alle zampe o alle orecchie; disturbi digestivi, come vomito o diarrea. Talvolta si possono riconoscere anche cambiamenti meno tipici, tra cui iperattività, perdita di peso, mancanza di energia e persino aggressività.

Alcuni ingredienti hanno maggiori probabilità di causare allergie rispetto ad altri? Gli allergeni alimentari più comuni nei cani sono le proteine, in particolare quelle provenienti da latticini, manzo, pollo, uova di gallina, soia o frumento. Ogni volta che il cane si alimenta con cibo contenente queste sostanze, gli anticorpi reagiscono agli antigeni ed innescano i sintomi. Tuttavia, è bene sottolineare che qualsiasi ingrediente alimentare può scatenare allergia; quindi, meglio non prendere la lista sopra menzionata come fosse un dato certo. Oltre alle proteine, o parte di esse, possono esserne responsabili della reazione allergica carboidrati e additivi alimentari.

Come viene diagnosticata l'allergia alimentare al cane? Il metodo migliore e più accurato per diagnosticare un'allergia alimentare è di nutrire il cane con una dieta ipoallergenica (dieta elementare) per otto-dodici settimane; questo sistema prende il nome di dieta di esclusione. Questa dieta speciale, spesso basata su alimenti veterinari, non deve contenere alcun ingrediente incluso nel piano nutrizionale pregresso. Richiede inoltre che, durante il periodo di prova, non vengano somministrati altri alimenti, come dolcetti o integratori - comprese le vitamine i farmaci antiparassitari - la reazione avversa contro alcuni prodotti farmaceutici è molto simile a quella dell'allergia alimentare. Se i sintomi allergici del cane si risolvono durante la dieta di esclusione, si procede con l'integrazione degli alimenti "normali" uno per volta. Questo processo dovrebbe avere una durata di alcuni giorni per ciascun prodotto, perché allergia potrebbe insorgere in ritardo rispetto alla prima assunzione. In linea generale, se entro una settimana dall'integrazione di un alimento si verificano nuovamente i segni clinici, la conferma di diagnosi è pressoché certa. Esistono, inoltre, degli esami del sangue che possono indicare se il cane è allergico a determinati alimenti. Questi sono chiamati test delle IgE sieriche. Sarà il veterinario a valutare se si possano rivelare utili o meno a confermare la diagnosi, o a offrire un'indicazione di base su quale alimento escludere per primo - se eseguito prima della dieta di esclusione. Dobbiamo però specificare che, esattamente come nell'umano, non ci sono prove a sostegno della reale efficacia diagnostica del test delle IgE . Questi anticorpi possono infatti alzarsi nel sangue in risposta ad un certo alimento anche senza innescare alcun sintomo, oppure possono comparire i segni clinici senza una rilevante impennata delle IgE stesse. La dieta di esclusione rimane la strategia di élite.

Come viene trattata l'allergia alimentare nel cane? Una volta individuata la sostanza alimentare incriminata, banalmente, si pianifica una dieta che non la contenga. Oggi sono disponibili varie diete ipoallergeniche veterinarie, che possono essere somministrate a vita. Esistono fondamentalmente tre tipi di diete ipoallergeniche: Dieta veterinaria a base di proteine idrolizzate , nella quale le molecole proteiche vengono scomposte fino a raggiungere dimensioni più piccole e non vengono riconosciute dal sistema immunitario del cane;

a base di , nella quale le molecole proteiche vengono scomposte fino a raggiungere dimensioni più piccole e non vengono riconosciute dal sistema immunitario del cane; Dieta proteica veterinaria che non contiene prodotti specifici ;

che ; Dieta proteica casalinga che non contiene prodotti specifici Nota: alcuni alimenti commerciali per cani Possono indicare di essere "a ingredienti limitati" e di non contenere gli ingredienti a cui il cane è allergico, ma è importante precisare che, a differenza delle diete veterinarie, questi non rispettano protocolli di sicurezza specifici al fine di evitare la contaminazione incrociata in fase di produzione. Il tuo veterinario ti indicherà l'opzione migliore per le esigenze del cane.

Le allergie alimentari del cane possono essere curate? Non esiste una cura per le allergie alimentari del cane - e nemmeno dell'uomo, del gatto ecc.; ma può capitare che l'ipersensibilità si attenui, così come si accentui. L'unico trattamento è l'eliminazione. Certi cani possono necessitare di alcuni farmaci specifici durante gli episodi gravi, ma la maggior parte può essere trattata con successo previa dieta ipoallergenica.