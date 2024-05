I cani, come tutti gli altri organismi viventi, sono soggetti all'avanzare dell'età; da cuccioli diventano adulti e, con il passare degli anni, esattamente come accade alle persone, diventano anziani . Nel corso della vita le caratteristiche fisiologiche si modificano, cambiano; il carattere e il comportamento tipico di un cucciolo non è quello tipico di un cane adulto, che è ancora diverso da quello di un anziano; le differenze di comportamento, di movimento, di attività riflettono quelli che sono i più importanti cambiamenti fisiologici dell'organismo . I cambiamenti dell'organismo devono riflettersi, necessariamente, anche in un cambiamento alimentare, poiché l' alimentazione di un cane anziano deve necessariamente rispettare le modifiche fisiologiche dell'organismo; solo adeguando l'alimentazione è possibile "recuperare" le differenze fisiologiche legate all'età che avanza, ed è quindi importante conoscere, e curare, l'alimentazione di un cane anziano. In questa pagina approfondiremo questo argomento, valuteremo quali sono i cambiamenti più importanti e come supportarli con la dieta; inoltre cercheremo di capire cosa sono gli alimenti "Senior" e se sono davvero fondamentali nella fase più avanzata della vita del cane.

Una prima domanda importante da porsi è capire quando un cane può essere considerato anziano. Naturalmente, una risposta sicura non esiste, esattamente come se la domanda fosse proposta per un essere umano: a che età una persona è anziana? Non è semplice da definire. Si può scegliere una soglia convenzionale, certo, ma il processo di invecchiamento è qualcosa di progressivo, per cui un cane invecchia, man mano, con il passare degli anni. Alcune fonti hanno provato a stabilire dei limiti: ad esempio, il testo Canine and Feline Nutrition stima un'età in cui considerare i cani pazienti geriatrici in base alla taglia : secondo questa classificazione, un cane di piccola taglia si può considerare anziano a 11 anni e mezzo, un cane di media taglia a 10 anni, un cane di taglia grande a 9 anni e un cane di taglia gigante a 7 anni e mezzo. Chiaramente non si tratta di una soglia netta, ma di un'indicazione generica; qualora, all'età raggiunta, si inizino a vedere i segni tipici dell'età anziana, che elencheremo tra poco, possiamo iniziare a considerare il nostro cane come anziano.

Per rispondere a questa domanda occorre fare una distinzione importante tra cani anziani sani e cani anziani malati. In generale, di seguito valuteremo le modifiche da effettuare nei cani anziani sani perché in caso di patologie, siano anche esse le patologie tipiche del cane anziano, le necessità alimentari cambiano e quindi le indicazioni seguenti potrebbero non essere corrette. In linea di massima, le principali differenze alimentari che caratterizzano un cane anziano rispetto all'adulto sono le seguenti:

E' opportuno utilizzare alimenti Senior nel cane anziano?

Molto spesso si pensa che quando un cane inizia ad essere anziano sia più opportuno passare, per la sua alimentazione, ad un prodotto "Senior" tra i tanti disponibili in commercio.

In realtà, questo non è vero, soprattutto perché non esiste alcuna definizione o standardizzazione del prodotto Senior. Infatti, secondo la normativa sui prodotti mangimistici (Reg. CE 767/09) e le più specifiche linee guida nutrizionali europee redatte dall'associazione FEDIAF, esistono solamente tre tipologie di alimenti, che variano per componenti nutrizionali minimi legalmente necessari nei prodotti per cani: i prodotti per cuccioli (fino a 4 mesi), gravidanza e lattazione, i prodotti per cuccioli (4-12 mesi) e i prodotti per adulti: non ci sono indicazioni specifiche per i prodotti Senior.



Questo significa che i Senior, legalmente, sono in realtà una sotto-categoria di alimenti Adult; e non esistendo prescrizioni precise fornite dalla normativa, le singole aziende che producono Senior possono, o meno, seguire le indicazioni delle linee guida nutrizionali che abbiamo riassunto nel paragrafo precedente. Infatti, per poter etichettare un prodotto come "Senior" è necessario seguire anche solo alcune, o solo una, delle indicazioni consigliate.

Per questo motivo, è sconsigliato scegliere per il proprio cane anziano un prodotto Senior solo in quanto Senior: intanto perché non tutti gli anziani hanno le stesse modifiche fisiologiche, e poi perché i Senior sono tutti diversi in ragione delle necessità aziendali del produttore.

Il consiglio è quindi sempre quello, nel caso dell'alimentazione del cane anziano, di chiedere consiglio al proprio veterinario, e scegliere di conseguenza l'alimentazione migliore per il cane: che sia Senior o sia un normale alimento Adult, andrà stabilito in base alle necessità del cane, e non in base ad un'indicazione fornita dall'azienda in etichetta.

Fonti