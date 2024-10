Akita Inu: carattere, quanto vive e quanto costa?

Akita Inu: carattere, quanto vive e qual è il suo prezzo? L'Akita Inu è una razza di cani medio-grandi che proviene dal Giappone. Prende il suo nome dalla prefettura di Akita, a nord del Paese. Nell'antichità (si ritiene che i suoi antenati siano comparsi intorno al 15.000 a.C.) era tenuto in grande considerazione.

Akita Inu, che tipo di cane è? Da compagnia;

Da guardia;

Da difesa. L'Akita originariamente veniva sfruttato per i combattimenti, era un cane da traino e da caccia. Oggi è un esemplare da compagnia e da guardia, viene impiegato come supporto anche dalle forze dell'ordine. Era il cane dei samurai e veniva citato nella mitologia locale. Il numero si è ridotto a causa delle guerre ed è stato necessario istituire un movimento per la conservazione della razza, anche con il supporto del Governo.

Quali sono le sue caratteristiche fisiche? L'Akita è una razza che si presenta muscolosa e, nel complesso, tozza. La sua testa è ampia e il cranio appare piatto. Ha le orecchie piccole e dritte. Gli occhi, infossati, sono di un marrone intenso. La sua corporatura è caratterizzata da una schiena forte e un petto profondo, ben sviluppato. La coda è lunga e folta: arrotolata verso l'alto, ricade sul dorso. Le zampe sono spesse, forti e resistenti. Di norma è alto dai 66 ai 76 centimetri e pesa dai 32 ai 59 chili. Le femmine sono più mingherline dei maschi. Il pelo, esternamente, appare duro, mentre il sottopelo è soffice: l'ideale per contrastare le basse temperature. I colori ammessi dallo standard di razza sono diversi: pinto (bianco con macchie di altre tonalità), rosso fulvo, sesamo e tigrato. Può presentare una maschera sul volto.

Qual è il carattere dell’Akita Inu? Questo cane non è per tutti. Il suo carattere forte e deciso, fiero e testardo necessita di una socializzazione mirata. L'Akita è molto brillante, ha un temperamento riservato ed è autonomo. Rispetto ad altre razze, è meno frequente che soffra di ansia da separazione. Questo però non significa che non abbia bisogno di accudimento pratico ed emotivo. È molto fedele e leale, difenderebbe chi considera famiglia da tutto e tutti. Tuttavia, se non viene addestrato correttamente, ha una forte tendenza ad abbaiare anche quando non è necessario. È diffidente nei confronti degli estranei.

Quanto vive? In media, l'aspettativa di vita di questa razza è di 10/12 anni. Tuttavia, se conduce uno stile di vita sano, adeguato al temperamento e viene curato con dedizione, alcuni esemplari possono vivere più a lungo. Fondamentale è che non salti le visite di controllo periodiche dal veterinario.

Dove dovrebbe vivere un Akita Inu? L'Akita è un cane predisposto a sopportare il freddo, tuttavia si adatta bene anche alla vita urbana e a climi meno rigidi. Ha certamente bisogno di vivere in un appartamento ampio e a misura di cane, meglio se con un giardino che gli permetta di fare un'adeguata attività fisica.

Qual è il padrone ideale? Il proprietario di un cane simile non deve essere alle prime armi. Necessita di una persona che non sia autoritaria, ma autorevole. È una razza adatta a gente esperta, che tenga conto dell'importanza dell'addestramento e che le dedichi il giusto tempo quotidiano. Soltanto così si possono mitigare alcuni lati ostici del carattere di questo cane.

Perché scegliere un Akita Inu? L'Akita è un cane fedele, affettuoso, coraggioso e determinato. Chi vuole conoscere il vero significato di amore incondizionato deve scegliere questa razza. La sua lealtà è tale da non permettergli in nessun caso di fuggire e abbandonare colui che considera il suo papà umano.

Quanto esercizio fisico serve a un Akita Inu? Questa razza necessita di una corretta attività fisica, almeno 30 minuti al giorno al parco sotto casa o in un'area sgambamento sarebbero l'ideale. Questo senza dimenticare almeno tre passeggiate quotidiane per espletare i propri bisogni, rigorosamente al guinzaglio.

Quali sono i suoi bisogni nutrizionali? Perché cresca sano e forte, e viva a lungo, l'Akita deve seguire una dieta bilanciata, che tenga conto del fatto che sia un animale prevalentemente carnivoro. Prima di stabilire il piano nutrizionale è necessario consultare un veterinario. Il fabbisogno alimentare giornaliero di un esemplare adulto è di circa 500-600 grammi di cibo secco, a base di pesce o carne bianca, mono-proteico, non troppo calorico. Durante la muta del pelo, in autunno e primavera, va considerato un apporto extra di Omega-3.

Ogni quanto fare la toelettatura? L'Akita va spazzolato un paio di volte a settimana, quotidianamente durante il periodo di muta. Il bagno va fatto in media una volta al mese, prestando molta cura all'asciugatura del mantello. Essendo molto spesso, infatti, trattiene l'umidità e il cane rischia di ammalarsi. Le linee guida, comunque, possono cambiare leggermente in base allo stile di vita condotto dal singolo esemplare. Cambiano a seconda che sia particolarmente sedentario o abituato a frequenti gite fuoriporta. Anche in questo caso, è bene chiedere consiglio a un toelettatore professionista.

Quanto costa? La fascia di prezzo per un esemplare di questa razza è medio-alta. Il costo si aggira attorno ai 1000-1500 euro. È opportuno affidarsi ad allevamenti certificati, in grado di rilasciare tutta la documentazione necessaria a dimostrare le origini del cucciolo.

Qual è la sua storia? Gli antenati degli Akita erano cani giapponesi conosciuti con vari nomi, fra i quali Kurae-Inu, Odate-Inu e Matagi-Inu. Erano specializzati nella caccia all'orso, al cinghiale e al cervo; ma anche nella guardia. Dal 1603 al 1908, anno in cui vennero vietati, erano impiegati nei combattimenti. Ecco perché vennero incrociati con esemplari di Mastiff e Tosa. Riconosciuto ufficialmente come razza, diventò il cane simbolo del Giappone e nel 1931 venne dichiarato monumento naturale. La sua pelliccia venne usata per l'equipaggiamento militare durante la Seconda guerra mondiale. Nel 1967, per celebrare il 50° anniversario della fondazione della società per la salvaguardia dell'Akita, è stato aperto il primo museo che raccoglie manufatti, documenti e foto di questa razza. In Giappone si regalano statuette raffiguranti questi cani ai malati e ai neonati per augurare loro felicità e salute.

Hachiko è l’Akita Inu più famoso? Sì. Hachiko è un esemplare di Akita diventato famoso grazie al film ispirato alla sua storia e interpretato da Richard Gere. La pellicola racconta la storia vera di una cane e del suo padrone pendolare. L'Akita era solito accompagnarlo ogni giorno in stazione e aspettarlo fino a sera. Purtroppo però la morte improvvisa dell'uomo ha interrotto il rituale. Hachiko, tuttavia, non ha mai smesso di aspettarlo per i 10 anni successivi: fino alla sua di morte. Per commemorarlo, alla stazione di Shibuya a Tokyo, è stata eretta un monumento in suo onore.

Esiste l’Akita nano? No. La taglia dell'Akita è una: non ci sono versioni giganti o toy della razza. A volte trae in inganno la dimensione degli esemplari di sesso femminile. Più piccoli rispetto ai maschi, sembrano avere una stazza differente.