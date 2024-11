Akita Inu Americano: carattere, quanto vive e quanto costa?

Akita Inu Americano: che tipo di cane è? L'Akita Inu Americano è un ex cane da combattimento, che deriva da razze di cane primitivo e che si differenzia dal "cugino" giapponese, inizialmente più noto, per alcuni tratti fisici. Docile e molto protettivo verso il padrone, è un cane di compagnia che ha bisogno di molto esercizio fisico, carnivoro, e che deve seguire un buon addestramento da cucciolo. Fiero e deciso, è considerato tra i cani più belli al mondo.

Quali sono le sue caratteristiche fisiche? L'Akita Inu Americano è robusto e ben proporzionato. Ha un folto manto, specie sulla coda, le orecchie dritte, e la testa assomiglia più a un lupo (a differenza del giapponese). Il suo pelo può essere di colori diversi. Gli esemplari maschi possono raggiungere i 71 cm di altezza e i 55 kg; le femmine 65 cm e possono pesare al massimo 40 kg.

Qual è il suo carattere? Nonostante sia un ex cane da combattimento e derivi da cani primitivi il suo carattere è solitamente docile. Non vuol dire che sia facile da gestire, specie se si è inesperti. L'Akita Inu Americano richiede un addestramento sin da cucciolo per ben adattarlo alle regole e ai comandi, oltre che alla socializzazione, molto importante per questa razza che ama vivere con la famiglia. È un cane fiero e deciso, ma dal temperamento non aggressivo. Ha un forte senso del dovere e di protezione verso il padrone.

Quanto vive? Un Akita Inu Americano in media vive tra i 10 e i 15 anni, se gode di ottima salute. Essendo predisposto ad alcune malattie, è importante che segua sempre i controlli giusti indicati dal veterinario di fiducia, per allungare più possibile la sua aspettativa di vita.

A quali malattie è predisposto? Displasia all'anca;

Displasia al gomito;

Problemi alla tiroide;

Patologie agli occhi;

Patologie della pelle;

Lussazione delle articolazioni. Nonostante il suo aspetto forte e fiero, l' Akita Inu Americano è predisposto ad alcune patologie, che lo portano ad essere un cane bisognoso di frequenti controlli e attente cure.

Dove dovrebbe vivere? Dovrebbe vivere in famiglia, in casa con tutti. Questo cane idealmente potrebbe giovare, se possibile, della presenza di un giardino dove sgambare, ma la sua cuccia non dovrebbe essere fuori perché è un cane che ha bisogno del calore familiare. Con l'adeguato addestramento è adatto a vivere con i bambini, si rivela un compagno fedele e socievole, specie se lo abituiamo a questa situazione sin da cucciolo.

Qual è il padrone ideale dell’Akita Inu Americano? Il padrone ideale di questo cane ha il polso fermo, è deciso e coerente. Trattandosi di una razza di cane primitivo necessità di un capo branco, quindi di un proprietario da seguire e che gli dica cosa fare e cosa non fare.

Quali sono i suoi bisogni nutrizionali? Fonti proteiche animali di alta qualità;

Verdure fresche;

Riso. Essendo l'Akita Americano discendente dei lupi, la sua dieta è principalmente carnivora, con pasti costituiti da fonte proteiche animali di alta qualità, sia di carne che di pesce, sia secco che umido, a seconda dei suoi gusti. La sua dieta va integrata con verdure fresche e riso, niente fonti di zuccheri come la frutta. No alla carne di maiale, preferite manzo, agnello, selvaggina o struzzo. Attenzione a non eccedere con le proteine grezze, contenute nei pasti energizzanti, perché possono creare irritazioni cutanee.

Quanto esercizio fisico serve a un Akita Inu Americano? Un Akita Inu (sia giapponese che americano) ha solitamente bisogno di molto esercizio fisico per restare in forma. Oltre alle consuete passeggiate quotidiane, è bene portarlo in ampi spazi dove farlo giocare e correre, o rivolgersi ad un addestratore esperto per stimolarlo nell'attività fisica.

Ogni quanto fare la toelettatura? La toelettatura è consigliata una volta a settimana, mentre la spazzolatura casalinga va fatta almeno due volte a settimana, tre nei periodi di muta. La toelettatura richiede molto impegno e cura, quindi sempre meglio affidarsi a mani esperte: il suo manto tende a perdere molto pelo in tutti i periodi dell'anno. Questo cane non va mai tosato, al massimo si può accorciare il pelo con le forbici.

Quanto costa? Il prezzo minimo di un Akita Inu Americano da un allevamento è di 1000 euro, fino ad un massimo di 1500. Dipende molto dal pedigree di entrambi i genitori che, nel caso siano davvero molto validi, può portare fino a 5000 euro (ma sono casi molto rari).

Qual è la sua storia? Gli antenati degli Akita erano cani provenienti dal Giappone, conosciuti con vari nomi, fra i quali Kurae-Inu, Odate-Inu e Matagi-Inu. Erano specializzati nella caccia all'orso, al cinghiale e al cervo; ma anche nella guardia. L'Akita giapponese e l'Akita americano iniziarono a divergere nel secondo dopo guerra. perché l'America e l'Europa preservarono gli Akita sopravvissuti alla disgrazia della bomba atomica in Giappone. Ma la loro storia inizia prima: a Helen Keller viene attribuito il merito di aver portato l'Akita in America dopo aver ricevuto due Akita dal governo giapponese nel 1938. Durante questo periodo, i militari statunitensi che prestavano servizio come parte delle forze di occupazione in Giappone entrarono in contatto per la prima volta con l'Akita. La razza li colpì così tanto che molti membri del servizio scelsero di portare a casa un Akita con sé al termine della missione. Riconosciuto dall'American Kennel Club nel 1955, l'Akita fu inserito nella classe Miscellaneous per le razze miste. L'AKC non approvò lo standard Akita fino al 1972 e fu spostato nella classe Working Dog. In quanto tale, l'Akita è una razza piuttosto nuova negli Stati Uniti. Il ceppo di fondazione in America continuò ad essere importato dal Giappone fino al 1974, quando l'AKC interruppe la registrazione a qualsiasi ulteriore importazione giapponese fino al 1992, quando riconobbe gli standard del Japan Kennel Club. Questa decisione pose le basi per la divergenza di tipo tra l'Akita americano e l'Akita Inu giapponese che è presente oggi.

Che differenza c'è tra Akita Inu e Akita Americano? Forma della testa;

Ossatura;

Colore del pelo. Gli Akita americani sono generalmente considerati misti dagli allevatori giapponesi (e non veri Akita secondo lo standard giapponese). Tuttavia, il loro fenotipo precede l'Akita giapponese di alcuni decenni e sono più vicini agli Akita prebellici come Hachiko. Sebbene entrambi i tipi derivino da antenati comuni, tra i due si osservano marcate differenze. Gli Akita Americani generalmente hanno un'ossatura più pesante e più grandi, con una testa più simile a quella di un orso, mentre gli Akita Giapponesi tendono ad essere più leggeri e con tratti più fini con una testa simile a quella di una volpe. Inoltre, mentre gli Akita Americani possono essere di tutti i colori, gli Akita Giapponesi possono essere solo rossi, bianchi o tigrati.