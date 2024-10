L'Akita Inu si trova nella lista di cani che abbaiano di meno . Dotato di grande indipendenza e in grado di creare un buon rapporto con il padrone, questo cane abbaia solamente in rari casi e quando ne sente davvero l'esigenza.

Difficilmente reagisce ai dispetti, in ogni caso sarebbe meglio non stuzzicarlo o infastidirlo , assicurandosi così che si comporti in maniera affettuosa.

Necessita quindi di essere educato sin da piccolo. In particolare le femmine tendono a percepire con il tempo il padrone come una guida, avvertendo verso di lui una motivazione a compiacerlo e proteggerlo.

L'Akita Inu femmina è più facile da addestrare rispetto al maschio e presenta un carattere più docile. Questo cane, come abbiamo già visto, ha un carattere testardo e indipendente. Per questo convincerlo a fare qualcosa è molto difficile.

Che difetti ha l’Akita Inu?

Ha pelle e pelo molto sensibili;

Soffre di allergie;

Ha un palato raffinato;

Ha difficoltà a sottomettersi.

L'Akita Inu ha pelle e pelo particolarmente sensibili. Tende dunque a soffrire di diverse patologie come l'adenite sebacea. Inoltre è soggetto ad ammalarsi di displasia dell'anca ed epilessia.

Ha un palato particolarmente raffinato per quanto riguarda il cibo e non sopporta che gli venga cambiato spesso. Inoltre per via del suo carattere molto forte e indipendente ha difficoltà a sottomettersi durante l'educazione e l'addestramento.

