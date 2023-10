Akita: caratteristiche, salute e consigli per la cura

Origine

Akita: provenienza e storia

L'Akita è un'antica razza giapponese, originariamente allevata nella provincia di Akita della provincia più settentrionale del Giappone (isola di Honshu), dal 1600. Da allora, si dimostrarono eccellenti inseguitori e cacciatori di selvaggina di grossa taglia, nonché stimati membri della famiglia. Il loro spesso doppio mantello li proteggeva dal clima freddo e dagli attacchi difensivi delle prede.

Cosa significa Akita? L'Akita è noto anche come Akita-inu o Akita-ken (dove "inu" e "ken" stanno per "cane") Allevati per cercare selvaggina di grandi dimensioni come cervi, orsi e cinghiali, gli Akita erano chiamati "Matagi Inu" ("stimato cane cacciatore") nel loro paese natale.

In casa, gli Akita spesso vegliavano sui bambini delle loro famiglie e fornivano protezione da intrusi indesiderati. Quando il combattimento tra cani divenne popolare in Giappone nel 1800, l'Akita fu incrociato con il Tosa (un cane da combattimento giapponese) per aumentarne le dimensioni e l'aggressività. Nel corso del secolo successivo l'interesse per la razza diminuì. L'Akita arrivò quasi all'estinzione durante la seconda guerra mondiale, ma grazie alle truppe americane che li importarono clandestinamente in patria, la razza sopravvisse.