Ai gatti piace la neve?

Quale rapporto hanno i gatti con la neve?

Quando si tratta di neve, potremmo dire che i gatti hanno preferenze piuttosto soggettive. In generale, i nostri felini domestici sono grandi amanti della neve, ma questa non è la regola assoluta, cioè non significa che non possano vivere in un ambiente in cui nevica, né che tutti i gatti la odino. Alcuni gatti sono, infatti, più curiosi di altri: un evento come una nevicata può essere un'esperienza interessante e possono decidere di esplorare questo manto bianco a loro irresistibile, soprattutto se è la prima volta.

Sia che al proprio gatto piaccia giocarci o che la eviti, assicurarsi che si mantenga al caldo, al sicuro e all'asciutto è fondamentale.

Se vuoi saperne di più sul rapporto dei gatti con la neve, continua a leggere su come i gatti affrontano questa "cosa bianca e fredda" e di come si può aiutarli a godersela.