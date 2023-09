Ma non vi aspettate che accada subito: la natura del cane fa sì che rifiuti il bacio in sé , perché, in un primo momento, per lui è incomprensibile, non ha un significato particolare. Solo con il passare del tempo, capendo il vostro slancio d'affetto nei suoi confronti, imparerà ad associare questo comportamento alle dimostrazioni d'amore. Soprattutto se insieme ai baci dispenserete coccole, carezze, espressioni di gioia e piccole ricompense.

Niente ci rende più felici del riempire di coccole i nostri animali domestici, e loro sembrano (quasi) sempre gradire, ma ai cani piacciono i baci oppure no? I nostri amici a quattro zampe sono solitamente affettuosi, e se ricambiano questi gesti è perché tengono a noi quanto noi a loro. Il motivo è semplice, essendo animali molto intelligenti, capiscono quando un gesto, come leccarci o baciarci, è ben accetto, e se piace anche a loro, continueranno a farlo.

Quindi, la prima regola, è sempre quella di tenere d'occhio il linguaggio del corpo del vostro cane per assicurarsi che sia davvero pronto per un bacio. Alcuni segnali, come occhi dolci, corpo sinuoso e coda scodinzolante, possono farci capire subito se questo gesto d'amore è apprezzato. Al contrario, se nasconde la coda, si irrigidisce, si lecca le labbra , allora quel bacio lo stanno facendo sentire a disagio. Infine, se li ricambia, è davvero innamorato del suo umano, questa è una delle dimostrazioni d'affetto più sincere, perché l'ha imparata da voi, e la ripropone come atto di lealtà e fiducia.

Ma teniamo a mente che, i vostri cani, specie se sono cuccioli, potrebbero non capire il vostro gesto d'affetto , e che questo implichi che li amiamo. Infatti, secondo gli esperti, è improbabile che siano in grado di comprendere appieno il significato di un bacio, e alcuni cani possono trovarli inquietanti e invasivi. Per un certo numero di nostri compagni canini, avere il proprio proprietario nel proprio spazio personale per lunghi periodi, può farli sentire a disagio. Non dobbiamo dimenticare che molto varia da esemplare a esemplare, dal loro grado di socializzazione, dalle esperienze di vita e preferenze personali, dalle abitudini che voi stessi avete insegnato ai vostri cani.

Siamo sinceri, alla maggior parte dei cani farebbe più piacere una strofinata sulla pancia che essere baciati. Ma ciò non significa che a loro non piacciano i baci: il vostro cucciolo potrebbe imparare a goderseli perché sa che vi rende felici, perché capisce le nostre emozioni, almeno in parte.

Solitamente ai cani non piaccioni i baci e le carezze sulla testa . Perchè? Seppure agli uomini sembri un gesto d'affetto, gli animali non lo percepiscono così, anzi. Per loro si tratta di un gesto di dominanza e autorevolezza. Il gesto è ben accetto solo da cani molto mansueti, e che hanno uno stretto rapporto con i propri padroni, ma mai da estranei. Se volete giocare, meglio accarezzarli sotto il mento.

Come i cani dimostrano il loro affetto

La dottoressa Linda Simon, veterinaria e consulente di Five Barks, ha cercato di dare una spiegazione al perché i cani amano essere baciati, e come contraccambiano il nostro affetto. In poche parole, il cane in realtà ti dà baci per lo stesso motivo per cui lo fai tu: per farti sapere quanto sei importante per lui.

"Quando un cane ti lecca o ti bacia, è il suo modo per farti sapere che fai parte del suo branco e che si prende cura di te" ha spiegato la dottoressa Simon. "Leccare può anche rilasciare endorfine nei cani, il che significa che lo associano a sentirsi felici e rilassati." Non solo, questo gesto potrebbe dipendere anche dal fatto che gli piaccia il vostro sapore: "Potrebbero divertirsi a leccare via il sale se hai sudato, o assaggiare i resti di quello che hai mangiato a pranzo sulle dita" ha aggiunto Linda Simon.