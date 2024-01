Ai canarini piace la musica? Fra gli uccelli che adorano cantare troviamo i canarini che sono capaci di imparare delle melodie, allietando le giornate dei padroni. Ai canarini piace la musica infatti e il canto rappresenta in questi pet un sintomo di felicità. Prima di scoprire qualcosa di più sui canarini ti ricordiamo che puoi anche unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.

Come rendere felici i canarini? Offrigli il giusto spazio

Cura la sua dieta

Fallo giocare

Non lasciarlo solo Innanzitutto i canarini per essere felici hanno necessità di cura e spazio, dunque assicurati che la gabbia del tuo pet sia abbastanza grande. Anche l'alimentazione è essenziale: questi animaletti adorano verdure a foglia larga, ma anche carote, radicchio, broccoli e spinaci. Per quanto riguarda la frutta sarebbe meglio non esagerare, scegliendo piccole quantità di lamponi, albicocche, meloni, uva, mele e banane. Non dimenticarti poi di inserire dei giochi all'interno della gabbia, posizionando dei supporti che consentano al canarino di saltellare, di trascorrere del tempo sull'altalena, ma anche di giocare con specchi, campanelle, palline di plastica e code intrecciate. Infine non dimenticarti di offrire al tuo pet un po' di compagnia: a lui basterà semplicemente la tua presenza nella stanza per essere felice.

Cosa piace fare ai canarini? I canarini sono animali vivaci e molto intelligenti, per questo hanno numerosi interessi che variano in base al singolo pet. Solitamente però questi simpatici uccellini amano giocare con oggetti come specchi, altalene e campanelli in grado di stimolarli sia dal punto di vista fisico che mentale. Adorano fare il bagno, per questo sarebbe preferibile fornirgli un contenitore poco profondo con dell'acqua. Hanno inoltre bisogno di spazio per volare in libertà, esplorare ed esercitarsi. Infine non va trascurata l'alimentazione: i canarini sono ghiotti di semi di lino e di girasole, ma anche di frutta e verdura fresca.

Quale musica per far cantare i canarini? Musica classica;

Musica da meditazione

Musica lounge;

Musica retrò e poco ritmata;

Jazz. Se l'ascolto di alcune tipologie di musica può essere utile per far cantare i canarini, è essenziale ricordare che il volume dovrà essere controllato. La musica particolarmente alta infatti potrebbe causare fastidio nel tuo pet. Ricordati inoltre di creare per lui un ambiente in cui si senta a suo agio: quando questi animaletti sono felici tendono a cantare per dimostrare che stanno bene. Fai così: tieni la gabbia del canarino nella stanza in cui trascorri più tempo, evitando di farlo sentire troppo solo e regalandogli un'esposizione vicina, ma non diretta alla luce solare.

Come far cantare un canarino? Prenditene cura

Varia la sua dieta

Metti la gabbia nella giusta posizione

Canta con lui

Fagli sentire della musica

Fagli sentire il canto dei canarini

Fallo riposare

Evita i rumori forti Il canto del canarino è strettamente legato alla sua felicità, perciò assicurati prima di tutto che il tuo pet stia bene. Riservagli tutte le cure di cui ha bisogno, assicurati di pulire con frequenza la sua gabbietta e di curare l'alimentazione. Varia la sua dieta, offrendogli tre volte a settimana frutta e verdura e aggiungendo, se necessario, degli integratori alimentari. Nella gabbietta non dovrà mancare dell'acqua fresca ogni giorno, meglio se mescolata con aceto di mele. Anche la posizione è un elemento importante da considerare: assicurati che la gabbietta sia posizionata in una zona tranquilla della casa, senza rumori fastidiosi o fonti di fastidio.