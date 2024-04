Sappiate, però, che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Per prendervi parte è necessaria una grande intesa tra animale e umano e, da parte di entrambi, è richiesta una dose, seppur differente, di dinamicità. Se è vero che i gesti atletici vengono svolti dai cani, i conduttori devono muoversi con loro in alcune aree del "campo", ma soprattutto essere vigili e pronti a dare il giusto comando nel modo corretto. Un gioco di squadra, per così dire.

Uno dei più apprezzati sport per cani è senza dubbio l'agility dog . Volendo fare un paragone, in termini di notorietà, si potrebbe parlare facilmente del calcio cinofilo, anche se le regole sono radicalmente differenti. Nato in Inghilterra nel corso degli anni '70, sul finire degli '80 ha fatto il suo arrivo in Italia.

Quali sono gli sport per i cani

Agility Dog;

Canicross;

Degility;

Biathlon;

Dog Biathlon;

Dogdance;

Dog Diving;

Dog Frisbee;

Flyball.

Il Canicross è una sorta di corsa campestre attraverso sentieri poco battuti. L'umano è trainato in piano e in salita dal proprio cane, legato da un'imbracatura flessibile alla vita. In questo caso è l'animale a dettare il ritmo.

Quando si parla di Degility lo stress della prestazione fisica viene messo da parte. Il divertimento è sovrano, il che lo rende uno sport per tutti i cani, anche i più svogliati, poltroni, disabili e anziani. Animale e conduttore possono prendersi tutto il loro tempo per completare il percorso, superando ostacoli come altalene, copertoni e tunnel.

Il Biathlon ha due accezioni, una per i cani della Polizia e dell'Esercito e una per quelli comuni. Nel primo caso si affronta un percorso lungo dai 6 agli 11 km, irto di ostacoli. In tutto ciò si cimenta anche il conduttore. A ciò si aggiungono svariate prove, come le simulazioni d'attacco. Nel secondo caso, invece, il clima è più disteso e per quanto il percorso sia lungo e colmo di ostacoli, in nessun caso ci sarà un finto attacco al conduttore o cose simili.

La Dogdance coniuga i movimenti base dell'addestramento con quella che è la naturale inclinazione del cane. Si creano così delle coreografie a ritmo, ponendo insieme i principali comandi d'addestramento.

Più giovane rispetto ad altre proposte, ma molto apprezzato, è il Dog Diving. In una piscina o vasca il cane si lancia da un trampolino posto a 60 cm d'altezza, tentando di realizzare il salto più lungo possibile. Il Dog Frisbee è una competizione che vede esibirsi animale e umano in quello che era un semplice gioco da parco. Ne esistono differenti varianti. Il Flyball è, infine, uno sport di squadra. Sei squadre miste, composte da animali e umani, scendono in campo in una staffetta. Gli animali corrono fino a raggiungere una macchina lancia palline, da azionare con la pressione della zampa, dando il via all'azione e portandola così avanti.