Afferrare il gatto per la collottola: perché NON farlo

Purtroppo, sono in molti a pensare che afferrare il gatto per la collottola sia la cosa corretta da fare quando si necessita prendere un gatto e tenerlo fermo; tuttavia, questa credenza è assolutamente errata e in questo breve articolo vedremo perché il gatto NON deve essere afferrato per la collottola.

Una condizione simile si verifica durante l'accoppiamento, quando il maschio afferra la femmina per la collottola. Naturalmente, anche in questo caso la presa è gestita in maniera tale da non ferire la gatta.

Tuttavia, forse non tutti sanno che, quando mamma gatta compie questa azione, sa esattamente cosa sta facendo, posiziona la bocca in un punto ben preciso del collo dei suoi cuccioli e dosa accuratamente forza e pressione dei denti in maniera tale da non fare male al gattino. Il cucciolo, dal canto suo, sembra immobilizzarsi e rilassarsi: ciò è dovuto ad un particolare meccanismo noto come " riflesso di Portage ".

Perché NON prendere il gatto per la collottola

Poiché i gattini, così come le femmine durante l'accoppiamento, quando vengono afferrati per la collottola si immobilizzano, è pensiero comune che afferrare il gatto in questo modo anche da parte di un essere umano possa sortire il medesimo effetto. Niente di più sbagliato.

Come abbiamo detto, infatti, i gatti sanno come posizionare la bocca e calibrare la pressione e la potenza della presa quando afferrano altri gatti per la collottola, prevenendo lesioni e dolore. Al contrario, gli esseri umani non hanno le medesime capacità e la stessa sensibilità dei felini nell'afferrare un gatto per la collottola con il rischio di effettuare la manovra in maniera sbagliata e provocare lesioni e dolore. In questi casi, infatti, non si attiverebbe il riflesso di Portage, bensì si scatenerebbe paura e agitazione nel micio.

I gatti adulti, inoltre, non amano assolutamente essere presi per la collottola e alzati da terra con le zampe a penzoloni: un simile gesto li può spaventare e può determinare un enorme stress. Per questa ragione, questo tipo di presa va assolutamente evitata.

Se per un qualsiasi motivo è necessario prendere in braccio e sollevare il gatto, bisognerà farlo con una diversa metodica.

