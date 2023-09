Pesci più belli per l'acquario di acqua dolce Quali sono i pesci per un acquario di acqua dolce. Quali le specie ideali per una gestione più semplice, consigliati magari per chi è alle prime armi ed è a caccia di indicazioni utili per una resa eccellente. Il lato estetico ha di certo il suo valore ma, inutile dirlo, l'obiettivo primario è quello di garantire ai pesci un ambiente sano e adeguato alle loro caratteristiche. Il primo passo è dunque quello di capire quali tipologie selezionare e acquistare. Il secondo, invece, prevede di individuare quelli alla portata delle proprie capacità ed esperienze.

Pesci acquario di acqua dolce Guppy ;

; Ancistrus ;

; Corydoras ;

; Betta Splendens ;

; Rasbora Heteromorpha. Non tutti i pesci richiedono lo stesso livello d'attenzione. In questo caso indichiamo i 5 pesci per un acquario di acqua dolce più facili da allevare. Nessuna particolare esigenza e capacità di sopravvivenza in ambienti con valori molto vari. Occorre sottolineare, inoltre, come vengano indicate famiglie di pesci e non specifiche specie in esse raggruppate. Si consiglia, dunque, di proseguire con le proprie ricerche per individuare poi l'esemplare più adatto tra le macro categorie evidenziate.

Acquario d'acqua dolce: Guppy Che lo si chiami Guppy o Poecilia Reticulata, il risultato non cambia. È senza dubbio tra i pesci d'acquario d'acqua dolce più amati in assoluto. Grande resistenza, il che è un enorme vantaggio, considerando come non tutti coloro che posseggono una vasca sono dei grandi conoscitori di questi habitat marini casalinghi. Uno degli elementi cardine che lo rende una "scelta facile" è il fatto che vanti una grande varietà di alimentazione (cibo secco o vivo, ndr). Le sue dimensioni sono ridotte, variando dai 4 cm di media per i maschi ai 6 cm di media per le femmine. Garantisce inoltre una regolare riproduzione. Questa è infatti alquanto frequente e quasi da dare per scontata in un acquario curato. Al tempo stesso, però, ciò rappresenta un limite. Si tratta infatti di una situazione da tenere sotto controllo, al fine di evitare che l'habitat risulti in breve sovraffollato.

Acquario d’acqua dolce: Ancistrus Facile consigliare anche l'Ancistrus, noto anche come Common Bristlenose Catfish. Generalmente ci si riferisce a questo come al "pesce pulitore". Particolarmente tranquillo, è un tipo di pesce d'acquario d'acqua dolce da poter inserire con quasi ogni sorta di specie. Il discorso cambia, in parte, quando posto di fianco a un altro esemplare maschio della sua stessa famiglia. Le sue dimensioni massime variano tra 15-16 cm e vive tranquillamente in vasche con temperatura tra i 21 e i 26°C. Non estremamente fertile, può garantire una riproduzione con piccoli accorgimenti.

Acquario d’acqua dolce: Corydoras Restando nella categoria "consigli per principianti" degli acquari di acqua dolce, il Corydoras è particolarmente resistente, il che spiega il suo soprannome: "Pesce Gatto Corazzato". È un animale da fondo e rientra nella categoria dei pesci pulitori. Come qualsiasi negoziante professionale saprà dirvi, anche questa specie richiede particolari attenzioni, a differenza di quanto alcuni potrebbero pensare. I meno esperti, alla prima esperienza con una vasca, potrebbero infatti credere di dover semplicemente lasciarli in acqua a mangiare "scarti". Richiedono invece un'alimentazione specifica, ma questa rientra nei loro punti di forza. Sono infatti onnivori, il che facilita la vita dei proprietari. Cibo secco e tabs, ovvero le scelte più facili ed economiche in questo ambito, andranno più che bene. Parlando di dimensioni, infine, va dai 3 ai 10 cm, a seconda della specifica razza scelta. Come detto, è molto tranquillo e per questo in grado di coabitare con quasi tutte le specie. In termini di riproduzione, poi, questa non rappresenta un problema, anche se per facilitarla occorre prestare attenzione a temperatura e valori dell'acqua.

Acquario d’acqua dolce: Betta Splendens Una specie della quale è davvero difficile fare a meno è proprio il Betta Splendens. Il nome suggerisce già la sua caratteristica principale. É davvero splendido da ammirare in movimento nel proprio acquario di acqua dolce. Inoltre è molto facile da gestire e non ha neanche bisogno di particolari spazi per potersi sviluppare. Richiesta poca manutenzione, ma regolare ovviamente, con generali valori dell'acqua e temperatura nella media, oltre che molto adattabile. Il vero ostacolo è il carattere. Non è un caso se lo chiamano Pesce Combattente. Non può essere affiancato a pesci come i Guppy, che diventerebbero sue prede. I suoi migliori compagni di vasca sono i Loricaridi e i Corydoras.

Acquario d’acqua dolce: Rasbora Heteromorpha Pesce particolarmente adatto ai soggetti alle prime armi con gli acquari. Dimensioni ridotte, intorno ai 5 cm di media, che necessita di una vasca di almeno 60 litri. Per il resto non richiede particolari attenzioni, tanto in termini di valori dell'acqua quanto di temperatura da regolare, che può variare tra i 21 e i 26°C. Anche lui è un pesce onnivoro, il che facilita la spesa, tra cibo secco, zooplancton e piccoli insetti. Così come altri descritti, poi, ha un carattere placido, che rende facile la convivenza in vasca, anche se inserito in habitat particolarmente ricchi.

Pesci acquario di acqua dolce colorati Betta Splendens;

Pracheirodon Innesi;

Paracheirodon Axelrodi;

Phenacogrammus interruptus;

Poecilia reticulata;

Trichogaster lalius;

Puntius titteya;

Danio Rerio.

Pesci acquario di acqua dolce più resistenti Tanichthys;

Barbi;

Corydoras;

Guppy;

Rasbore Heteromorpha;

Brachydanio rerio;

Ancistrus;

Betta splendens.

Pesci acquario di acqua dolce per principianti Guppy

Ancistrus

Corydoras

Betta Splendens

Rasbora Heteromorpha

Neon

Black Molly

Platy