Abbandono animali, condanne fino a 7 anni: primo sì alla Camera

Adottare un quattro zampe seguendo solo l'onda dell'entusiasmo può essere un errore, dal quale non si può tornare indietro. L'abbandono degli animali, infatti, è un reato penale. A stabilirlo è il codice penale e adesso potrebbero arrivare anche pene più severe.

Se si ha l'idea di portare a casa con sé un pet, è bene pensare a quello che potrebbe significare in termini di dispendio emotivo ed economico. Si ha il tempo per pensare a tutte le cure di cui ha bisogno Fido, si può fare fronte alle spese per farlo mangiare e per portarlo dal veterinario ogni volta che serve? Queste sono le domande base che è opportuno farsi prima di concretizzare un desiderio bellissimo, ma che cambia la vita. In meglio dal punto di vista dell'amore, sicuramente, ma che comporta anche un impegno "finché morte non ci separi".

Per far comprendere quanto sia importante la vita di un animale, oltre alla sensibilizzazione nelle scuole e attraverso gli organi di informazione, ci pensa la legge attraverso un deterrente. Se si lascia per la strada un essere indifeso come un cane si rischiano fino a sette anni di carcere. O, perlomeno, è quello che potrebbe accadere presto: quando anche il Senato dirà sì alla proposta approvata alla Camera.

Prima di scoprire tutto sull'argomento, però, vi ricordiamo che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.