Il cimurro è una malattia contagiosa e grave causata dal virus del cimurro canino (CDV) che attacca il sistema respiratorio, gastrointestinale e nervoso del cane.

Il virus può trasmesso anche dagli animali selvatici, come volpi e lupi. Negli USA è stato trovato anche in coyote, procioni, puzzole, visoni e furetti, mentre in Africa e Asia anche in leoni, tigri, leopardi e altri felini selvatici. Anche le foche possono soffrire di cimurro.