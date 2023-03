Monopattino elettrico per adulti: i migliori modelli del 2023

Perché il monopattino elettrico per adulti è un' alternativa ecologica e conveniente ai mezzi di trasporto tradizionali come la macchina o il trasporto pubblico. Ma può sostituire anche il motorino o la bicicletta: più leggero , meno ingombrante e meno costoso di un motorino, e meno faticoso rispetto alla bicicletta.

Per chi acquista un monopattino elettrico per adulti, alcuni accessori posso essere davvero importanti. Come il casco e le luci per guidare più sicuri, zaino e borse per portare quello che vi serve, o come i parafanghi, che vi eviteranno spiacevoli sorprese quando guiderete dopo la pioggia.

I monopattini elettrici a ruote grandi hanno ruote di almeno 8-10 pollici di diametro , a differenza dei monopattini elettrici a ruote piccole che di solito hanno ruote da 5-6 pollici. Le ruote grandi offrono alcuni vantaggi rispetto a quelle più piccole, come una maggiore stabilità e un migliore assorbimento degli urti . Ciò significa che i monopattini elettrici a ruote grandi possono attraversare terreni accidentati e superfici irregolari più facilmente, rendendoli ideali per la guida su strade dissestate o pavimentate in modo non uniforme.

Xiaomi è una società cinese di elettronica di consumo che è stata fondata nel 2010. Oltre ai monopattini elettrici, Xiaomi produce una vasta gamma di prodotti tecnologici, come smartphone, laptop, smartwatch, televisori intelligenti, dispositivi per la casa intelligente e molti altri. I monopattini elettrici Xiaomi sono diventati molto popolari in tutto il mondo grazie alla loro affidabilità, al design elegante e alla facilità d'uso . Qui sotto trovate alcuni dei modelli più interessanti.

La Ducati è un'azienda italiana famosa per la produzione di motociclette sportive e ad alte prestazioni. Nel corso degli anni, Ducati ha ampliato la sua produzione anche alle biciclette e ai monopattini elettrici , che si fanno apprezzare anche per un buon contenuto di design , oltre che per le prestazioni. Cosatano un po' di più, ma può valerne la pena.

I monopattini elettrici più diffusi sono quello quelli pieghevoli , progettati per essere appunto piegati facilmente e rapidamente, in modo da poter essere trasportati su mezzi pubblici o riposti in spazi ristretti come un armadietto o un bagagliaio. Se ne trovano di diversi tipi e di prezzi diversi. Qui sotto vi proponiamo alcuni modelli che non costano troppo .

Se stai cercando il miglior monopattino elettrico del 2023, puoi trovare in rete tantissimi modelli per adulti. Ci sono quelli pieghevoli, quelli con ruote piccole e con ruote grandi, quelli di produttori importanti e quelli più economici. Qui sotto troverai una prima selezione dei modelli che abbiamo ritenuto più interessanti, insieme a una breve guida all'acquisto .

Tutto quello che serve sapere

Qui sotto trovate tutte le cose a cui porre attenzione prima di acquistare un monopattino elettrico. Dalle cabarettistiche tecniche, alle leggi locali sulla mobilità alternativa, agli accessori da considerare per migliorare le condizioni di sicurezza.

Cos'è

Il monopattino elettrico per adulti è un veicolo a due ruote dotato di un motore elettrico, che consente di muoversi in modo rapido e fluido. La struttura è molto simile a quella del monopattino tradizionale, ma il motore elettrico lo rende più veloce e facile da utilizzare.

Serve principalmente come mezzo di trasporto personale per spostarsi in città. È particolarmente utile per chi vive in aree urbane congestionate dove il traffico può essere un problema. È facile da parcheggiare. Non richiede grandi spazi e può essere facilmente riposto in cantina, sul balcone o in uno sgabuzzino.

Come funziona

Basta accenderlo, salire sulla pedana e premere l'acceleratore per partire. Il motore elettrico spinge il monopattino ad una velocità massima di 25 km/h, rendendo gli spostamenti molto più rapidi rispetto alla camminata o alla bicicletta. Grazie alla presenza di un display, è possibile controllare la velocità e lo stato della batteria.

Come si guida

La guida del monopattino elettrico per adulti è molto intuitiva e non richiede alcuna particolare abilità. Basta spostare il peso del corpo da un lato all'altro per sterzare e premere l'acceleratore per accelerare. È importante però tenere presente che, come tutti i veicoli, il monopattino elettrico richiede una certa attenzione e prudenza nella guida, soprattutto quando si circola in mezzo al traffico.

Dove può circolare

Il monopattino elettrico per adulti può circolare su tutte le strade urbane, purché rispetti le regole del codice della strada. È importante ricordare che i monopattini elettrici non possono circolare sui marciapiedi, ma solo sulle piste ciclabili o sulle strade normali, mantenendo sempre la giusta distanza dagli altri veicoli.

Dove lasciarlo

Quando si parcheggia, è fondamentale assicurarsi di lasciarlo in un luogo sicuro e autorizzato. In alcune zone pedonali e parchi, l'uso dei monopattini elettrici potrebbe essere vietato, quindi è importante verificarlo prima di lasciarlo. Inoltre, evitate di lasciarlo in mezzo alla strada o su un marciapiede, dove potrebbe rappresentare un ostacolo per i pedoni.

Come si ricarica

Il monopattino elettrico è un veicolo alimentato da una batteria, quindi è fondamentale ricaricarlo regolarmente. La maggior parte dei modelli include un caricabatterie che può essere collegato a una presa di corrente standard. La durata della batteria varia a seconda del modello, ma generalmente dura circa 20-30 km con una sola ricarica. Per evitare di danneggiare la batteria, è importante scollegare il caricabatterie quando la batteria è completamente carica.

Come legarlo

Quando si lascia il monopattino elettrico incustodito, è importante legarlo per evitare il furto. La maggior parte dei monopattini elettrici include un lucchetto integrato o un punto di ancoraggio dove è possibile attaccare un lucchetto. Per maggiore sicurezza, è consigliabile utilizzare un lucchetto robusto e resistente.

Come scegliere

Quando si sceglie un monopattino elettrico per adulti, ci sono alcune caratteristiche importanti da considerare:

durata della batteria,

velocità massima raggiungibile,

portabilità e peso,

qualità costruttiva.

Considerare attentamente queste caratteristiche aiuterà a scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze e in grado di durare nel tempo. L'acquisto di un monopattino elettrico può rappresentare un investimento a lungo termine, riducendo i costi di trasporto in modo significativo.

Per approfondire:

Accessori monopattino elettrico

Il casco è l'accessorio più importante da acquistare. La caduta è sempre una possibilità, e avere la testa protetta da un buon casco può prevenire lesioni gravi. Ci sono caschi di diversi tipi, forme e colori, ma un casco da bicicletta andrà benissimo.

Un altro accessorio importante, è il lucchetto. Anche in questo caso, un lucchetto per biciclette va bene. Molti monopattini elettrici hanno un lucchetto integrato, ma un lucchetto di qualità superiore può aumentare la sicurezza.

Se lo si utilizza frequentemente in città, le borse per il trasporto del monopattino possono essere utili per i tratti in metropolitana o su un treno. Ma esistono anche borse per portare oggetti sul monopattino, anche se non sono molto capienti. Se lo si utilizza per andare a scuola o al lavoro, uno zainetto può essere più utile.

Per aumentare la sicurezza del monopattino, i fanali posteriori sono un'aggiunta importante, soprattutto se lo si utilizza di notte o in condizioni di scarsa visibilità. I fanali posteriori possono essere acquistati separatamente o essere già presenti nella confezione.

Altre alternative ecologiche

Ci sono diverse alternative ecologiche al monopattino elettrico. Una, è la bicicletta, che non produce emissioni e offre anche vantaggi per la salute del ciclista. Le biciclette possono essere acquistate in diverse varianti, tra cui le biciclette a pedalata assistita. O le biciclette pieghevoli, molto pratiche da trasportare e da riporre.

E per chi vuole fare un'esperienza più avventurosa, ci sono anche gli skateboard, i monowheel e gli hoverboard, che richiedono però un po' di abilità per essere guidati.