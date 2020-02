Guarda il video

Programma pratico di 16 settimane

Dopo l'ennesima e-mail dove mi si chiedeva come poter allenare gambe e glutei per migliorare il loro aspetto estetico e la loro tonicità ho deciso di scrivere questo articolo. Cercherò di fornirvi le basi per un allenamento corretto, fornendovi un piano d'allenamento specifico della durata di 16 settimane. Non vi prometto il miracolo, perché nessuno può prometterlo (e diffidate molto da chi ve lo promette!) e non mi piace prendere in giro le persone, ma vi posso garantire che eseguendo questo programma il vostro fisico migliorerà. Di quanto migliorerà (tanti fattori entrano in gioco: genetica, impegno, costanza, alimentazione ecc.) starà a voi scoprirlo!...Il primo passo per il miglioramento sta nell'iniziare nel più breve tempo possibile questo programma, senza ripetere la frase classica: "da lunedi inizio!", bisogna iniziare da subito!

Posso dire, senza sbagliare di troppo, che il 90% delle donne non ama le proprio gambe, chi le vede cicciotelle e senza forme, chi si vede i fianchi troppo larghi, chi con il sedere troppo grosso, chi con tanta cellulite, chi con le gambe troppo secche, chi con il sedere piatto ecc. ecc. ecc.

Veramente in poche si piacciono!...Non è forse così?

La colpa non è solo degli ormoni femminili, e troppo semplice dare la colpa agli ormoni e dire che non c'è nulla da fare!

è vero le donne partono svantaggiate, ma non per questo non possono rimediare e migliorare il loro aspetto estetico.

Alimentazione scorretta e allenamenti inesistenti chiudono il quadro e vi conducono allo stato attuale, motivo per cui avete iniziato a leggere quest'articolo.

Se al giorno d'oggi c'è molta più attenzione a quello che si mangia, è anche vero che la vita sempre più frenetica ci costringe ad abitudini scorrette, che si ripercuotono sul nostro fisico e con un maggior accumulo di grasso nei punti indesiderati.

Non parliamo dell'allenamento che è quello che manca più di tutto al gentil sesso, diciamo le cose come stanno..."non vi piace faticare con ciò che vi potrebbe far bene: i pesi!"

Lasciamo stare che i pesi ingrossano e vi fanno assumere sembianze mascoline...Non è così, e non voglio neanche perder tempo a cercar di convincervi del contrario! L'unica cosa che vi dico è che i pesi non possono altro che rendervi più toniche e creare quelle forme che tanto desiderate.

Ma visto che alle donne non piacciono i pesi e non piace faticare le cercano tutte per provare a raggiungere il loro obiettivo per altre strade.

Per questo al giorno d'oggi l'industria che tratta di bellezza femminile è in forte espansione (soprattutto di fatturato).

Centinaia sono gli attrezzi INUTILI per il modellamento fisico che si vendono in TV o nei negozi sportivi, chi di voi non ne ha uno in cantina? Soldi sprecati, nessuno di questi attrezzi può far qualcosa per voi! Ripeto NESSUNO! Direi che di fregature e di persone pronte a ingannarvi ce sono sempre di più! Fate attenzione.

Attenti anche ai centri dimagranti, nulla possono fare per voi se non farvi perdere un po' di acqua, ma che appena tornate a casa riacquistate bevendo! Eppure, quante si sono messe a pedalare facendo stupidi esercizietti in quelle stanze riscaldate a 50°! E qui soldi se ne buttano proprio parecchi, colpa di abili venditori, che pur di vendervi il pacchetto di trattamenti, non badano a nulla e utilizzano "sporchi" trucchetti psicologici, per convincervi ad acquistarli! State attenti anche in questo caso, potete sì perdere peso (tanta acqua, con il rischio di disidratarvi e compromettere la vostra salute) ma le forme che tanto desiderate non potranno darvele in nessun modo!

In tanti promettono miracoli, ma come vi ho accennato prima, nessuno mantiene la promessa! Tante sono le scorciatoie che al giorno d'oggi potete provare e tutte con lo stesso obiettivo: non di certo la vostra salute, a nessuno gliene può fregare qualcosa di voi, l'unica cosa a cui tengono veramente sono i soldi che potete sborsare! E una volta che li avete "sganciati"...beh forse la storia la sapete già...

Lasciamo stare le cose brutte e iniziamo a parlare sul serio di come potete migliorare l'aspetto dei vostri arti inferiori.

L'allenamento serio e ben programmato è quello che fa per voi per migliorare le vostre forme, creando quel fisico armonioso e tonico che tanto desiderate.

Prima di tutto dovete iscrivervi in qualche palestra comoda (non importa che sia bella, luccicante e con tante persone che se la tirano, generalmente le migliori sono quelle più "grezze" dove le persone si allenano seriamente e ottengono risultati), secondo passo eseguire il seguente programma.

Il programma che voglio impostarvi, prevede esercizi veri, che poco hanno a che vedere con pressa, abductor, adductor, gluteus machine, slanci e slancettini da terra che forse conoscete, ma che anche loro servono veramente a poco per modellare la vostre gambe e i vostri glutei.

Se la scheda per gli arti inferiori che il vostro Personal Trainer (presumo anche ben pagato) vi ha preparato è simile alla seguente:

Pressa 3x15

Abductor machine 3x15

Adductor machine 3x15

Gluteus machine 3x15

vi consiglio di valutare l'ipotesi di cambiarlo! Non è possibile che un professionista serio e ben qualificato, si riduca a darvi questi semplici esercizi senza impegnarsi a insegnarvi esercizi fondamentali, difficili tecnicamente e che tanto possono fare per il vostro fisico. Questi esercizi li potete fare tranquillamente da soli! Le macchine sono fatte apposta per cui le persone anche inesperte possano usarle senza farsi male!

Sono gli esercizi fondamentali, quelli che dovete imparare a fare per modellare il vostro corpo! Ma questi esercizi richiedono un buon maestro che vi insegni la gestualità corretta (esattamente come il maestro di sci insegna a sciare!). Se gli atleti scelgono questi esercizi liberi da macchine, forse più di un motivo ci sarà, no? Le macchine isotoniche sono quasi inutili nell'allenamento fisico, se non qualche attrezzo che in alcuni momenti può essere d'aiuto.

Quattro esercizi modelleranno le vostre cosce e i vostri glutei, e sono:

Ci sono anche altri esercizi, ma questi bastano e avanzano per creare un allenamento veramente tosto. Non vi inserisco foto o video di questi esercizi, perché se non li conoscete è bene che sia il vostro trainer a insegnarveli la prima volta. Cercate nella vostra zona un Personal Trainer molto in gamba, acquistate qualche ora con lui e fatevi insegnare questi esercizi, questi esercizi sono la base di qualsiasi allenamento per le gambe! Sono esercizi difficili tecnicamente, che se eseguiti male non perdonano e che prevedono un primo periodo di adattamento per il miglioramento della tecnica. Dubitate di qualsiasi programma d'allenamento che promette di poter portarvi risultati in pochissimo tempo, minino per poter veder qualche risultato serio ci vuole almeno 16 settimane, proprio come il programma che ho voluto prepararvi.

