Il fumo di sigaretta bandito in tutti i luoghi pubblici

Fermate dei tram, parchi, stazioni, cimiteri, stadi, oratori: sono solo alcuni dei luoghi di Milano in cui dall'inizio del prossimo anno non si potrà più fumare, a meno che non ci siano altre persone nel raggio di 10 metri. Dal 2025 il divieto di fumo di sigaretta all'aperto sarà esteso a tutte le aree pubbliche all'aperto. "Si tratta di misure che hanno un duplice obiettivo: aiutano a ridurre il Pm10, ossia le particelle inquinanti nocive per i polmoni, e tutelano la salute dei cittadini dal fumo attivo e passivo nei luoghi pubblici e frequentati anche dai minori" ha precisato il Comune di Milano in una nota.