Introduzione Il miele naturale è il prodotto della trasformazione, effettuata dalle api, delle secrezioni dei fiori (nettare) e dalle escrezioni di alcuni insetti (melata); viene poi immagazzinato nelle cellette dei favi (alveari) o delle arnie – a seconda che le api siano allo stato brado o in apicoltura. Shutterstock La qualità del miele alimentare dipende, oltre che dal lavoro delle api e dalle condizioni ambientali (clima, flora ecc), anche da un secondo fattore: l'intervento dell'uomo. Per favorirne la produzione, estrarlo e metterlo a disposizione del consumatore, egli deve infatti eseguire diverse procedure. Poiché la produzione di miele da api che si nutrono naturalmente non è sempre uguale e, al contrario, risulta fortemente irregolare da un anno all'altro, alcuni apicoltori (coloro che allevano le api) nutrono le api con acqua zuccherata, installando appositi dispenser che funzionano come una sorta di mangiatoia. Ciò, se da un lato migliora la resa globale dell'arnia (casa artificiale costruita dall'uomo in sostituzione all'alveare naturale), dall'altro ne penalizza profumo e sapore. Per di più, l'uomo interferisce con le caratteristiche organolettiche e gustative dell'alimento anche in molti altri modi come: la manipolazione della flora circostante le arnie, la scelta del periodo di raccolta e il metodo (colatura, centrifugazione ecc), l'eventuale pastorizzazione dell'alimento, le condizioni di lavorazione e di conservazione ecc. Attenzione! Oggi le api sono considerate animali in via di estinzione. Soffrono terribilmente l'antropizzazione ambientale e, più di tutti, l'utilizzo di insetticidi nell'agricoltura. Tuttavia, essendo gli impollinatori primari, le api consentono la fecondazione delle piante, e senza di esse l'agricoltura rimarrebbe tanto compromessa da divenire insufficiente al sostenimento della popolazione. Salviamo le Api! Sapevi che esistono diverse organizzazioni che promuovono l'api-coltura e l'api-coscienza? Movimenti come "savingbees" (savingbees.com) chiedono di proteggere le api, creature ormai in via di estinzione, perchè senza di esse non solo non può esserci equilibrio nell'ecosistema, ma nemmeno un futuro agricolo sostenibile. Waffles all'Acqua con Farina di Farro e Miele Problemi con la riproduzione del video? Ricarica il video da youtube. Vai alla Pagina del Video

Miele Extracomunitario Anche nel settore dell'apicoltura abbiamo assistito in questi ultimi anni all'invasione del mercato da parte di prodotti extracomunitari. Prodotti, che visto il loro basso costo, attirano sempre di più i consumatori. Tuttavia, come spesso accade, abbassare il prezzo significa abbassare la qualità del prodotto e non solo, sono stati segnalati casi di mieli extracomunitari non idonei al consumo in UE perché provenienti da alveari trattati con antiparassitari proibiti ormai da anni. Qualità, tipicità e sicurezza alimentare sono le armi del miele italiano contro l'offensiva di questi Paesi.