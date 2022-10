Meteorismo o pancia gonfia: cosa causa il meteorismo?

Cos’è

Cos'è il meteorismo?

Il meteorismo o meteorismo funzionale è uno dei sintomi gastrointestinali più diffusi.

Insieme ad altri sintomi come flatulenza ed eruttazioni eccessive, ed ai disturbi dell'alvo (diarrea e soprattutto stitichezza), colpisce più del 10 % degli Italiani.

Il meteorismo consiste nella sensazione di pancia gonfia (gonfiore addominale), dovuta all'eccesso di gas in sede gastrica e / o intestinale, spesso accompagnata da spasmi e distensione addominale oggettivamente rilevabile. Questo gonfiore può variare durante la giornata ed è generalmente molto sensibile al tipo e alla quantità di alimenti assunti con la dieta.

Nell'intestino, in condizioni normali, sono presenti circa 100-150 ml di gas, con variazioni individuali che spaziano da 30 e fino a 200 ml. Le componenti più comuni sono: azoto, ossigeno, idrogeno, monossido di carbonio e metano. La regolazione della quantità di aria presente nell'apparato digerente avviene tramite diversi processi. Le pareti intestinali hanno, per esempio, la capacità di riassorbire i gas che si producono all'interno del lume, che vengono poi immessi nel sangue ed eliminati con la ventilazione polmonare. Anche in condizioni fisiologiche, quel che rimane è invece espulso con le eruttazioni e la flatulenza – talvolta, la causa dell'accumulo di gas risiede proprio nell'inefficienza di questi due metodi di espulsione. È quindi logico dedurre che, all'aumentare della produzione di gas, aumenti anche l'importanza di queste due "valvole di emergenza", che possono prevenire o alleviare il meteorismo e quindi la sensazione di pancia gonfia o gonfiore addominale.

Non esiste un limite minimo al quale si attribuisce l'innesco della sintomatologia; la percezione di pancia gonfia è molto soggettiva. Tra la popolazione generale, alcuni soggetti producono e ritengono quantità di gas pari o superiori di chi invece lamenta meteorismo, in presenza o meno di spasmi, dolori e distensione addominale oggettivamente rilevabile.

Shutterstock