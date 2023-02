Rottura del Menisco: cause e sintomi

Cos'è Shutterstock La rottura del menisco è una delle lesioni più comuni del ginocchio. I menischi del ginocchio sono due piccole strutture di fibrocartilagine, a forma di C, poste tra i condili femorali e la tibia, che permettono una migliore distribuzione dei carichi sulla cartilagine articolare, attenuandoli e garantendo al tempo stesso la corretta meccanica del movimento. In seguito ad una lesione meniscale, il ginocchio perde la propria integrità meccanica mettendo in crisi i complessi meccanismi che la regolano.

La presenza di un menisco lesionato all'interno del ginocchio equivale a quella di un sassolino all'interno di un ingranaggio: in entrambe le situazioni l'efficienza complessiva diminuisce mentre aumenta l'usura ed il rischio di lesioni più severe. Durante un banale movimento o in seguito ad un trauma, il menisco può rimanere pizzicato tra la tibia ed il femore, lacerandosi come farebbe un pezzo di stoffa incastrato in una portiera. Fortunatamente, il nostro corpo è molto più efficiente e resistente di qualsiasi ingranaggio meccanico progettato dall'uomo, anche se, purtroppo, la capacità rigenerativa dei menischi è molto bassa; queste strutture, infatti, pur essendo abbastanza vascolarizzate alle estremità, hanno una grossa porzione centrale priva di capillari.

Senza sangue, le cellule dei menischi lesionate non possono cicatrizzare e guarire. Se si escludono i casi in cui la lesione è limitata ed estesa soltanto ad un'estremità, un menisco rotto non possiede dunque alcuna capacità rigenerativa.

Tipi Classificazione delle Lesioni Meniscali Le lesioni meniscali si possono classificare in due grandi gruppi: Lesioni meniscali di origine traumatica : sono più frequenti tra i giovani e gli sportivi. In questi casi, uno od entrambi i menischi subiscono delle lesioni in seguito ad una violenta sollecitazione che supera la massima resistenza del tessuto cartilagineo che li compone;

: sono più frequenti tra i giovani e gli sportivi. In questi casi, uno od entrambi i menischi subiscono delle lesioni in seguito ad una violenta sollecitazione che supera la massima resistenza del tessuto cartilagineo che li compone; Lesioni meniscali di origine degenerativa: il menisco si lesiona in seguito ad un movimento apparentemente banale come il sollevarsi rapidamente da una posizione accosciata. Tali lesioni insorgono a causa della degenerazione del tessuto meniscale che con il passare degli anni diventa più fragile e meno elastico La lesione può praticamente interessare qualsiasi punto del menisco. Le rotture limitate al solo corno anteriore sono tuttavia piuttosto rare.

Solitamente, le lesioni colpiscono inizialmente il corno posteriore per poi estendersi eventualmente al corpo centrale e al corno anteriore.

Spesso, a tali lesioni si associano le rotture dei legamenti, in particolar modo quando viene coinvolto il menisco mediale (o interno). Lo sapevi che… La lesione del menisco mediale è circa cinque volte più frequente di quella del menisco laterale a causa del suo maggiore grado di mobilità. Cosa causa una Lesione del Menisco? Il menisco è particolarmente vulnerabile quando su di esso vengono applicate forze di compressione associate a forze torcenti; ne consegue che la maggior parte degli eventi traumatici avviene quando il ginocchio subisce un trauma in torsione. Se il trauma è applicato quando l'articolazione è ruotata esternamente (extrarotazione) si corre un maggior rischio di lesionare il menisco mediale e viceversa. Altre volte, una rottura meniscale si verifica in seguito a movimenti di iperflessione o iperestensione, per esempio dando un calcio a vuoto. Com'è noto, le fibrocartilagini meniscali con il tempo perdono parte della loro elasticità e sono maggiormente soggette ad usura. Per questo motivo, negli anziani, molte rotture meniscali sono il risultato di traumi insignificanti, come l'atto di accovacciarsi. Un po' come succede per le vecchie camice usurate dai lavaggi frequenti, anche i menischi si possono così strappare durante movimenti abituali.

Sintomi Quali Sintomi provoca il Menisco Rotto? I sintomi principali delle lesioni meniscali comprendono dolore e rigonfiamento locale. A questi due sintomi si associa spesso il cedimento ed il blocco dell'articolazione causato dai frammenti di menisco che interferiscono con la normale mobilità del ginocchio. Il dolore aumenta nella posizione che ha generato la lesione meniscale, ad esempio durante la sua rotazione o pressione. In seguito, a una lesione meniscale il soggetto lamenta: Incapacità di estendere o flettere completamente l'articolazione;

Infiammazione della membrana comporta maggiore produzione di liquido che si raccoglie nella cavità articolare (idrarto);

Scricchiolio dell'articolazione associato a dolore. Sintomi Lesione Meniscale per diagnosi clinica Dolore evocato durante movimenti particolari: in caso di lesione del menisco mediale, il dolore si localizza soprattutto nella parte interna del ginocchio durante l'iperflessione, l'iperestensione o l'extrarotazione a ginocchio flesso a 90°; per il menisco laterale, vale il discorso contrario (dolore localizzato esternamente in iperestensione, iperflessione o rotazione interna di gamba e piede con ginocchio flesso tra i 70° ed i 90°);

Perdita di forza o ipotrofia del quadricipite.