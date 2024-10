Chi ha le protesi al seno può fare la mammografia?

Anche per le donne che portano una protesi al seno, la mammografia rappresenta il più efficace strumento di diagnosi precoce del tumore alla mammella.

L'inserimento o la presenza di protesi mammarie può, tuttavia, influenzare negativamente esami diagnostici quali mammografia e palpazione.

Anche se, in realtà, questo dipende molto dal tipo di protesi impiantata e dalla sua collocazione.

Le protesi più recenti, sono per esempio, radiotrasparenti e si lasciano attraversare liberamente dai raggi X senza oscurare il tessuto mammario sottostante. In questi casi l'efficacia diagnostica è paragonabile a quella condotta su un seno naturale.

Le protesi più datate sono invece formate da polimeri radiopachi che riducono l'esplorabilità dei tessuti sottostanti ostacolando in alcuni casi la precoce scoperta di un carcinoma mammario. In queste situazioni le proiezioni standard non sono sufficienti per investigare completamente il parenchima mammario e la diagnosi diventa più difficoltosa.

La radiodensità delle protesi dipende dunque dal tipo di materiale utilizzato e dalle sue caratteristiche fisiche. Prima di sottoporsi ad un intervento di mastoplastica additiva è quindi utile esaminare scrupolosamente le caratteristiche del materiale protesico chiedendo informazioni dettagliate al chirurgo plastico che eseguirà l'intervento.

Anche la collocazione delle protesi influenza pesantemente l'efficacia diagnostica della mammografia. Se l'impianto viene inserito in sede completamente sottomuscolare (al di sotto del muscolo pettorale) la mammografia non richiede particolari precauzioni ed il radiologo non avrà alcuna difficoltà a svolgere la sua indagine.

Al contrario se le protesi sono inserite in sede sottoghiandolare, cioè posizionate al di sopra del muscolo pettorale, l'indagine mammografica risulterà meno agevole.

In ogni caso è necessario preventivamente informare il personale addetto prima dell'inizio delle procedure diagnostiche. Esiste infatti una specifica metodologia che, in caso di impianto sottoghiandolare, prevede più proiezioni della mammella in modo da esaminare il tessuto mammario in tutti i suoi punti.

Questa tecnica consente di ottenere buon risultati anche nel caso le protesi siano costruite con materiali radiopachi. Essa non è tuttavia priva di controindicazioni poiché il maggior numero di scansioni effettuate aumenta la dose di radiazioni assorbita. Si tratta comunque di esposizioni ben al di sotto dei limiti massimi che normalmente non comportano alcun rischio per la paziente.

Bisogna inoltre considerare che un'eccessiva pressione esercitata sul seno durante l'esame potrebbe potenzialmente danneggiare le protesi. Anche per questo motivo si consiglia di rivolgersi a centri accreditati avvisando preventivamente il radiologo in merito alla presenza di protesi.

Occorre infine ricordare che il materiale protesico non interferisce minimamente con altri esami diagnostici come l'ecografia e la risonanza magnetica. Proprio quest'ultima tecnica offre una maggiore attendibilità e rappresenta il mezzo più sicuro per lo studio della mammella con protesi.