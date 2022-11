Maltodestrine: cosa sono, benefici e indicazioni per l'assunzione

I carboidrati rappresentano la fonte energetica principale per il nostro organismo. Insieme ai grassi e in minima parte alle proteine , ci forniscono l' energia necessaria per svolgere le varie attività quotidiane comprese quelle sportive.

Destrosio equivalenza

Le dosi e le modalità d'assunzione delle maltodestrine dipendono dal tipo di disciplina sportiva praticata e dalla sua durata.

Ricordiamo che:

gli zuccheri semplici o monosaccaridi forniscono energia a breve termine, sono prontamente assimilabili e richiedono brevi tempi di digestione (alto indice glicemico)

gli zuccheri complessi o polisaccaridi forniscono energia a medio e lungo termine ma richiedono tempi di digestione superiori (medio indice glicemico)

La Destrosio-Equivalenza (D.E) dà al consumatore una stima della complessità delle varie maltodestrine. Nei prodotti commerciali tale parametro varia, in genere, da un minimo di 4 ad un massimo di 20. Come regola generale, più alto è il valore della Destrosio-Equivalenza, più corte sono le catene di polisaccaridi, quindi più veloci saranno le modalità di assorbimento ed utilizzazione. Va comunque precisato che l'indice glicemico delle maltodestrine è elevato e simile a quello del glucosio anche in caso di bassa destrosio equivalenza. Stiamo infatti pur sempre parlando di carboidrati estremamente raffinati, privi dei più importanti elementi (come fibre, grassi, proteine e fattori antinutrizionali) in grado di abbassare l'indice glicemico. Inoltre, si è visto come soluzioni concentrate di destrosio, in virtù dello spiccato effetto osmotico (richiamo di acqua nel digerente) vengano assorbite più lentamente rispetto a soluzioni isocaloriche di idrolizzati dell'amido, anche molto complessi, come il vitargo (che si distingue per la presenza di numerosi punti di ramificazione, con alte percentuali di amilopectina:).

Un ottimo compromesso si può ottenere acquistando maltodestrine a media D.E. Tuttavia sarebbe ideale assumere maltodestrine a diversa D.E a seconda della disciplina praticata e della fase della competizione.

Durante le fasi iniziali di una gran fondo è preferibile assumere maltodestrine a medio-bassa D.E, mentre durante le fasi finali si consiglia l'utilizzo di carboidrati a rapida digestione (D.E elevata).

Per approfondire: