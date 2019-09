Come anticipato in premessa, la diagnosi del mal di schiena può essere banale o molto complessa.

La storia del paziente, soprattutto in presenza di un evento acuto, ma anche considerando le abitudini di vita, ha un'importanza determinante. Talvolta però, troppa superficialità può trarre in inganno, sbagliando totalmente l'individuazione della causa reale. Un movimento scorretto e conseguente mal di schiena acuto, può in realtà celare un difetto posturale, uno scompenso muscolare, un'artrosi ecc.

È pure vero che le linee guida adottate dal medico di base suggeriscono di temporeggiare per diverse settimane, durante le quali, grazie alla terapia farmacologica e non solo, la maggior parte dei mal di schiena si rimette totalmente.

Dopo questo periodo, anche se anticipando si ridurrebbero le tempistiche e la sofferenza, diventa sostanziale l'esame obbiettivo e funzionale di uno specialista. Talvolta, la sola ginnastica correttiva o altre terapia motorie, associate a farmaci e manipolazioni, possono rivelarsi del tutto efficaci.

Test diagnostici per il mal di schiena sono richiesti solo se il dolore persiste oltre le 4 settimane. Una radiografia standard, in molti casi, non aiuta nelle diagnosi del dolore lombare; risultano invece sicuramente più utili TC (tomografia computerizzata) o RM (risonanza magnetica).