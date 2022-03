Mal di Schiena: Luoghi Comuni e Informazioni Utili

Senza sforzarsi troppo ed ascoltando il proprio corpo, occorre quindi riprendere gradualmente le normali abitudini di vita. Già dopo qualche giorno, in relazione all'entità del trauma e del dolore , è possibile praticare un'attività fisica moderata, camminando, nuotando o pedalando per qualche decina di minuti.

Falso . Quando all'origine del mal di schiena non ci sono importanti lesioni alle strutture che compongono la colonna vertebrale , un riposo eccessivo non solo non accelera il recupero ma risulta addirittura dannoso. L'immobilità prolungata indebolisce le ossa e la muscolatura, rendendola ancora più inefficace nel sostenere le sollecitazioni che gravano sulla schiena.

Falso . I medicinali sono utili soltanto nella fase acuta per alleviare il dolore ma non agiscono sulle cause che hanno dato origine al mal di schiena. Occorre inoltre ricordare che il dolore è un campanello di allarme e che come tale bisogna imparare ad ascoltarlo. Un paziente che assume degli antidolorifici potrebbe erroneamente convincersi di essere guarito dal mal di schiena. L'assenza di dolore potrebbe portarlo a compiere movimenti bruschi o a cimentarsi in attività lavorative pesanti, con il rischio di aggravare ulteriormente la situazione.

Se in passato si è già sofferto di episodi di lombalgia acuta , occorre evitare movimenti bruschi o torsioni eccessive mentre ci si alza dal letto. In questi casi una doccia calda può favorire la circolazione, poiché favorisce l'ossigenazione dei tessuti ed allevia il dolore.

Falso . Anche se una parete addominale tonica permette di scaricare oltre il 40% del peso gravante sulle vertebre lombari , in molti casi è più importante agire sulla componente elastica che non sulla forza muscolare . Dato che molte volte il dolore alla bassa schiena è causato da un'eccessiva contrazione della muscolatura lombare e che questa viene sollecitata in molti esercizi per gli addominali , una tecnica scorretta potrebbe addirittura peggiorare la situazione.

Vero . Se il movimento è l'ossigeno della colonna vertebrale, altrettanto non si può dire per il fumo che, diminuendo l'ossigenazione dei tessuti, rende la muscolatura lombare meno efficace nel sostenere i carichi che gravano su questa zona.

Il nuoto è lo sport migliore per la salute della schiena

Falso. Non esiste l'attività fisica ideale, così come non esiste quella dannosa per la schiena. Più che domandarsi quale sia lo sport migliore, sarebbe meglio chiedersi quali siano le regole da rispettare per assicurare benessere e salute alla propria schiena. Prima di tutto occorre essere realisti e scegliere un livello adatto alla propria condizione fisica. L'attività deve sempre iniziare con un adeguato riscaldamento e dev'essere svolta con costanza e progressione. Almeno durante il primo periodo è bene affidarsi ad una figura esperta in grado di correggere eventuali errori e consigliare il percorso più adatto alle proprie condizioni.

Il nuoto, considerato erroneamente da molti come l'attività migliore per la schiena, è in realtà uno sport che per certi versi è addirittura controproducente. I muscoli che stabilizzano la colonna vertebrale hanno infatti bisogno di stimoli per migliorare tono ed efficienza. In acqua tali sollecitazioni sono ridotte al minimo e risultano inadeguate nel migliorare significativamente la tonicità di questi muscoli.