Macchine o pesi liberi? Differenze, vantaggi e svantaggi

In questo articolo tratteremo le differenze principali tra l'uso di macchine isotoniche, pesi liberi (soprattutto manubri e bilancieri) e cavi, nell'allenamento per la forza e l'ipertrofia muscolare in palestra. Prenderemo in considerazione: Confort

Stabilità del movimento e tecnica

Cedimento e sicurezza

Allenamento neurale, metabolico e ipertrofico

Peculiarità dei cavi. Shutterstock

Comodità ed allenamento Il comfort in allenamento è un aspetto fondamentale per colpire le grandi masse nell'ambito del fitness. Non è un'affermazione critica, ma una constatazione. Di per sé, macchine molto comode, danno l'illusione di essere meno faticose, così come macchine molto moderne, conferiscono la sensazione di maggior "efficacia". Ma serve veramente la comodità in allenamento? No, se, dapprima, non si impara ad allenarsi nei movimenti principali a corpo libero;

Sì, se, come vedremo, le macchine isotoniche vengono impiegate per lavorare ad alto carico interno;

Dipende, nel senso che: sì, se la comodità è un presupposto determinante ad "aggirare" un problema impossibile da risolvere diversamente, come un dismorfismo; no, se il confort diventa un capro espiatorio per ignorare il bisogno di aggiustamenti tecnici.



Stabilizzazione esterna del movimento e isotonicità La stabilizzazione esterna del movimento è un presupposto che può essere tanto utile quanto controproducente. Se prendiamo in considerazione soggetti sani che ricercano forza e ipertrofia, "disimparare" a gestire un bilanciere è una scelta oggettivamente insensata. All'opposto, nel contesto di una persona che si sta "riatletizzando", o che, per questioni di salute, non può eseguire movimenti liberi, la stabilizzazione del movimento consente di rendere le articolazioni più salde e di limitare le scorrettezze tecniche. Ma può essere vero anche il contrario. Ovvero, se la soggettività della persona la rende più sensibile agli effetti controproducenti della macchina isotonica, piuttosto che a quelle dell'esercizio con i pesi liberi, la scelta di un macchinario è del tutto fuori luogo. Un esempio pratico? Squat libero e alla Smith (multipower). L'uso dell'isotonica può giustificare il timore di una scarsa stabilità alle oscillazioni laterali, inevitabili con un bilanciere sulla schiena, ma sollecita indubbiamente molto di più il ginocchio. La scelta, quindi, deve tenere in considerazione quale aspetto vogliamo tutelare. Rimanendo in tema "squat", quando l'accosciata è, invece, molto limitata da una scarsa mobilità della caviglia, si consiglia spesso la sostituzione con leg press. Il problema di quest'ultima è che il sovraccarico tende a forzare il movimento. Pertanto, la pedana scende forzando l'adattamento di altre articolazioni, come la curva lombare. Nello squat, invece, la scarsa mobilità di caviglia esacerba il problema già a bassi carichi, rendendo impossibile - per una persona ragionevole - eseguire correttamente il gesto.

Raggiungere il cedimento muscolare da soli La crescita muscolare passa anche dal cedimento; o, per lo meno, in determinati contesti e periodi specifici. Di solito, nelle tabelle "ragionevoli", il cedimento viene ricercato negli esercizi finisher, che sono prevalentemente monoarticolari o multiarticolari a corpo libero. Per fare un paio di esempio nell'allenamento dei pettorali: le croci, come monoarticolari, e i push-up, come multiarticolari. Tuttavia, non è raro che qualcuno preferisca contestualizzare il cedimento su esercizi più complessi, perché "li sente di più" sul distretto in questione. E' qui che entrano in gioco le macchine isotoniche. I fermi di sicurezza, il carico/scarico facilitato, le leve pre-carico, il movimento guidato ecc. consentono di raggiungere livelli di cedimento indubbiamente più elevati e in elevata sicurezza rispetto ai pesi liberi. Facciamo un esempio: prendiamo il rematore con bilanciere a presa prona, a confronto con un pulley basso o con una row-machine qualsiasi. Nel rematore, a cedimento, è praticamente impossibile non cedere al cheating. Questo perché richiede una stabilizzazione del movimento che coinvolge davvero molti altri muscoli, il che arreca una affaticamento sistemico elevato. Talvolta, il rischio è addirittura di allenare più i muscoli secondari di quelli primari. Le macchine, all'opposto, permettono di bypassare questo probelma, concentrandosi di più sul target, evitando rimbalzi balistici e stress vertebrali tutt'altro che trascurabili.

Allenamento neurale, metabolico e ipertrofico I pesi liberi richiedono un apprendimento tecnico ed elevate capacità neurali. Le macchine isotoniche, molto meno. Quanto importa questo nel bodybuilding? Nulla. Anzi, la necessità di essere meno lucidi in allenamento può essere di aiuto nei periodi "duri", di taglio calorico o di caldo estremo. Tuttavia, la complessità del movimento, la stabilizzazione e la pluralità dell'attivazione muscolare permettono un margine di miglioramento in termini di forza e ipertrofia globale indubbiamente superiore. In tal senso, i pesi liberi sono più efficaci. E se parlassimo di ipertrofia specifica? Ovvero di "muscolo target"? La questione cambierebbe. Facciamo un esempio pratico: le distensioni su panca piana sono un esercizio molto utile per lo sviluppo del petto. Detto questo, coinvolgono molto anche tricipite brachiale e deltoide anteriore. Se il nostro gran pettorale rispondesse malamente al movimento in essere - flessione dell'omero in parziale adduzione -, che si tratti di una lacuna tecnica o di una soggettività biomeccanica, le distensioni in panca piana potrebbero alterare quella relazione tra "aumento del sovraccarico e ipertrofia specifica" che tutti ricercano. Il risultato sarebbe un ingrossamento della spalla, del tricipite, e una stabilità del gran pettorale. Al contrario, inserendo delle croci, con inclinazione "personalizzata", potremmo lavorare con alto focus sul gran pettorale, attivando solo i flessori dell'avambraccio (brachiale, bicipite) come stabilizzatori, e parzialmente il deltoide anteriore, anziché il tricipite.

L’uso dei cavi è più simile alle macchine isotoniche o ai pesi liberi? I cavi stanno nel mezzo tra i pesi liberi e le macchine isotoniche. Essi non impongono una vera e propria traiettoria definita ed il carico con carrucole e angolazioni variabili impone una resistenza costante in tutti i punti del movimento. I cavi sono sicuramente più funzionali di una macchina ma comunque differenti rispetto a manubri e bilancieri, che necessitano un'espressione di forza variabile. Soprattutto quanto l'obbiettivo è l'isolamento muscolare, in particolare nei protocolli di ipertrofia e senza spotter, la costanza della tensione è da considerare vantaggiosa.