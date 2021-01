Macchie sui Denti

I più noti e comuni responsabili delle macchie dentali sono alimenti come tè, cacao e caffè, ma anche il tabacco da masticare, un' igiene orale scorretta ed il fumo in genere.

Cause

Macchie nere

Sono spesso causate da processi cariogeni in fase avanzata, favoriti da un'igiene orale scorretta e dal consumo abituale di sostanze troppo acide (spremute di agrumi, vino, bevande gassate, compresse di certi farmaci o integratori - come aspirina e vitamina C - masticate anziché deglutite....) e/o troppo dolci (torte, cioccolatini, caramelle, miele, zucchero, snack dolci marmellate...). Un'altra causa meno comune di denti neri è l'abuso di stupefacenti, in particolare di metamfetamine o del fumo di marijuana (le macchie, che vanno dal marrone al nero, si presentano come anelli scuri che circondano i denti in prossimità delle gengive). La presenza di macchie grigio scuro ben evidenti può essere dovuta alla particolare composizione chimica delle amalgame usate fino a qualche anno fa per i restauri dentali.

Macchie grigio-azzurre

L'assunzione di particolari antibiotici (tetracicline) durante la vita fetale (attraverso la madre), nel periodo neonatale e nella prima infanzia, può causare discromie dentali piuttosto sgradevoli, portando alla formazione di macchie che vanno dal grigio-azzurro al nero, dal giallo al marrone. Nell'adulto le discromie da antibiotici possono insorgere in caso di utilizzo prolungato e/o ad alte dosi di minociclina, una tetraciclina impiegata nel trattamento dell'acne e dell'artrite reumatoide: quanto più alta è la dose e più lunga la terapia, tanto più tenaci ed evidenti sono le macchie. Macchie grigie sul dente possono anche essere il risultato di processi emorragici causati da traumi o da procedure odontoiatriche.

Macchie marroni

I collutori a base di clorexidina - consigliati in presenza di gengiviti croniche, patologie cariose molto aggressive o problemi importanti del parodonto - si associano molto spesso alla presenza di macchie marroni ai denti e alla lingua. Ciò impone un utilizzo ponderato del collutorio: non più di due volte al giorno per periodi di due tre settimane, e solo su prescrizione del dentista.

Macchie verdi-azzurre o metalliche

Questo problema può interessare chi lavora a stretto contatto con metalli, ad esempio nell'industria chimica, esponendosi di frequente a sostanze come ferro, argento e manganese (denti neri), mercurio, rame, nichel e polvere di piombo (macchie verdi-azzurre), inalazioni di fumi come l'acido cromico (macchie arancio-intense), o cloro delle piscine (denti marroni).

Macchie gialle o marroni

Sono comuni nei forti fumatori e in chi è abituato a masticare tabacco (macchie giallo-brune o nere) o consuma molto caffè, tè, liquirizia e bibite contenenti caffeina e caramello. I denti, inoltre, possono ingiallire a causa del naturale processo di invecchiamento. Anche i processi cariogeni nello stadio iniziale si presentano sotto forma di macchie giallo-opaco. Infine, una causa comune di denti gialli è la carenza di igiene orale: non dobbiamo dimenticare che il colore dei denti è influenzato geneticamente e dipende soprattutto dallo spessore dello smalto (colore bianco traslucido) e dalla dentina sottostante.

Macchie associate ad aspetto frastagliato

L'eccesso di fluoro (fluorosi) può causare macchie dentali variabili dal bianco grigio al marroncino e al nero, in base alla gravità dell'intossicazione. Nei bambini d'età inferiore a 8 anni la discolorazione dentale da fluorosi si associa inoltre a denti demineralizzati ed intaccati, comuni anche a chi consuma un eccesso di alimenti acidi o digrigna frequentemente i denti (bruxismo).