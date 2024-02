I più noti e comuni responsabili delle macchie dentali sono alimenti come tè, cacao e caffè, ma anche il tabacco da masticare, un' igiene orale scorretta ed il fumo in genere.

Questo problema può interessare chi lavora a stretto contatto con metalli , ad esempio nell'industria chimica, esponendosi di frequente a sostanze come ferro , argento e manganese (denti neri), mercurio , rame , nichel e polvere di piombo (macchie verdi-azzurre), inalazioni di fumi come l'acido cromico (macchie arancio-intense), o cloro delle piscine (denti marroni).

Ciò impone un utilizzo ponderato del collutorio : non più di 2volte al giorno per periodi di 2-3 settimane , e solo su prescrizione del dentista.

Un' altra causa meno comune di denti neri è l' abuso di stupefacenti , in particolare di metamfetamine o del fumo di marijuana (le macchie, che vanno dal marrone al nero, si presentano come anelli scuri che circondano i denti in prossimità delle gengive ).

Rimedi

Macchie sui Denti: come toglierle?

Esistono varie strategie per rimuovere le macchie dai denti e sbiancarli.

Lo sbiancamento dei denti è un trattamento sempre più richiesto e ricercato, in quanto dona al sorriso quel candore originale, che dal punto di vista estetico è sicuramente molto apprezzato.

Per lo sbiancamento denti, è possibile rivolgersi al dentista di fiducia (sbiancamento denti professionale) oppure provare con soluzioni fai-da-te (sbiancamento da casa).

Lo sbiancamento professionale garantisce generalmente ottimi risultati, ma è anche molto costoso.

Lo sbiancamento fai-da-te è sicuramente più economico, ma l'efficacia senza dubbio rispetto all'intervento del dentista.

Sbiancamento dei denti professionale

La principale tecnica di sbiancamento professionale è il bleaching.

Si tratta di un trattamento che prevede l'impiego di sostanze chimiche decoloranti (sbiancamento chimico), le quali, una volte applicata sulle arcate dentarie, attraversano lo smalto dentale e raggiungono le macchie di pigmento che colorano i denti e le frantumano.

Le sostanze sbiancanti più impiegate in ambito professionale sono il gel a base di perossido di idrogeno al 38% e il gel a base di perossido di carbammide al 45%.

Con la prima sostanza, il protocollo prevede che l'applicazione diretta del gel sulle superficie dentali per circa 15 minuti, per almeno 2-4 volte (il che significa che sono necessarie più sedute); con la seconda sostanza, invece, l'applicazione è unica, ma dura 30 minuti e prevede l'impiego di un'apposita mascherina personalizzata in silicone morbido.

Un aspetto fondamentale da segnalare è che, prima del bleaching, è doverosa una profonda pulizia dei denti (detartrasi), eseguita sempre con metodiche professionali, nello studio dentistico.

In linea generale, i risultati del bleaching permangono per 1-2 anni, in relazione anche alle attenzione riservate dal paziente nei confronti dell'igiene orale e delle abitudini alimentari.

Per approfondire:

Sbiancamento denti con il laser

Talvolta, il bleaching effettuato mediante gel a base di perossido di idrogeno al 38% può prevedere anche l'impiego di una sorgente luminosa, detta comunemente laser. Il laser agisce da attivatore del perossido di idrogeno, per potenziarne gli effetti e garantire risultati migliori.

Esistono vari tipi di laser:

Laser a diodi;

Laser ad argon;

Laser a CO2.

Anche nel caso dello sbiancamento denti con il laser, prima della sua esecuzione, occorre sottoporsi a un'accurata pulizia dei denti.

Per approfondire:

Sbiancamento denti fai-da-te

Le tecniche fai-da-te sono svariate. Tra queste, ce ne sono di più e meno efficaci. Sicuramente, dal punto di vista economico sono più vantaggiose rispetto al bleaching presso lo specialista.

I dentifrici abrasivi attuano uno sbiancamento di tipo meccanico. Si tratta, infatti, di prodotti che presentano una granulometria tale per cui, tramite spazzolamento, riescono a rimuovere le macchie dai denti, sbiancandoli.

Questi dentifrici, tuttavia, presentano diversi limiti:

Innanzitutto, eliminano soltanto le macchie più superficiali ;

; In secondo luogo, un loro uso eccessivo o improprio può logorare lo smalto dentale ed esporre maggiormente la dentina sottostante, che ha naturalmente un colore giallognolo. Da ciò ne consegue un ingiallimento dei denti indesiderato.

Mascherine personalizzate

Le mascherine personalizzate sono le medesime soluzioni adottate dai dentisti durante il bleaching con gel a base di carbammide al 45%; anche la modalità d'impiego è la stessa: l'utente deve rivestire di gel sbiancante l'interno delle mascherine e applicare quest'ultime sulle arcate dentarie per le quali sono previste e, in seguito, attendere il tempo indicato dal dentista.

Per poter adottare questa soluzione, occorre comunque rivolgersi al dentista di fiducia, il quale si occupa di realizzare le mascherine personalizzate, che poi il paziente userà da casa per il trattamento domiciliare.

Prima di poter usare le mascherine personalizzate da casa, è indispensabile sottoporsi a una visita dentista specifica e consultarsi con lo specialista a riguardo, per assicurarsi che il trattamento sia idoneo e non abbia controindicazioni.

La metodica è efficace e i risultati possono perdurare anche per diversi anni.

Strisce sbiancanti

Anche note come whitestrips, le strisce sbiancanti sono appunto strisce con proprietà adesive, contenenti agenti sbiancanti, che vanno applicate sui denti 2 volte al giorno, per un trattamento della durata totale di 14 giorni.

Le strisce sbiancanti rappresentano una tecnica economica e sicura, ma dagli effetti di breve durata e dall'efficacia limitata.

Le penne sbiancanti sono penne contenenti una sostanza sbiancante in gel e un pennello per applicarla sui denti.

Possono contenere:

Perossido di carbammide

Perossido di urea , che l'utente deve utilizzare sui denti.

, che l'utente deve utilizzare sui denti. Lichene artico, idrossiapatite e cloruro di potassio, una miscela ideata per i denti ipersensibili.

L'effetto sbiancante è apprezzabile dopo qualche giorno dal trattamento e i risultati durano un paio di settimane circa.

L'utilizzo delle penne non è doloroso e, se l'utente le impiega correttamente, non danneggiano lo smalto.

Kit per sbiancamento denti a luce LED

In commercio, esistono particolari kit per lo sbiancamento denti a luce LED, che si possono usare in ambito casalingo.

Questi kit sono sono composti da:

Strumento a luce LED dotato di una mascherina da infilare in bocca e

dotato di una mascherina da infilare in bocca e Gel sbiancante o più gel sbiancanti da usare in combinazione.

L'utilizzo è alquanto semplice:

L'utente deve applicare il o i gel sbiancanti sulla mascherina dello strumento e infilare quest'ultimo in bocca , avendo cura che la sostanza gelatinosa interessi tutti i denti.

dello strumento e , avendo cura che la sostanza gelatinosa interessi tutti i denti. In seguito, deve accendere la luce LED per l'intervallo di tempo indicato nelle istruzioni relative all'uso del dispositivo (dai 2-3 minuti ai 10 minuti).

per l'intervallo di tempo indicato nelle istruzioni relative all'uso del dispositivo (dai 2-3 minuti ai 10 minuti). Trascorso il tempo necessario, deve estrarre lo strumento e risciacquare la bocca, facendo attenzione a non eliminare il gel; quest'ultimo va lasciato in posa per altri 5-10 minuti dal termine del trattamento.

In genere, il protocollo di utilizzo di questa tecnica prevede 2-3 applicazioni al giorno, per un totale di 14 giorni.

I risultati sono soddisfacenti; inoltre, gli effetti collaterali sono minimi.

Tuttavia, prima di ricorrere a questa soluzione, è raccomandato il consulto del dentista di fiducia.

Per approfondire:

Come prevenire le Macchie sui Denti

Per prevenire le macchie sui denti e anche per prolungare gli effetti sbiancanti delle tecniche sopra menzionate, è buona norma avere massima attenzione verso l'igiene orale nel seguente modo: