Litchi: Nutrizione e Dieta

I frutti di litchi contengono molte sostanze fitochimiche, benefiche e venefiche. Tra quelle benefiche citiamo gli antiossidanti polifenolici . Tra quelli venefici invece, soprattutto nei semi , abbonda la metilenciclopropilglicina, principio attivo dalla capacità ipoglicemizzante , presumibilmente responsabile di gravi effetti collaterali come l' encefalopatia non infiammatoria riscontrata nei bambini indiani e vietnamiti.

I litchi vengono utilizzati in molte ricette dolci. Poiché il sapore ed il profumo di questi frutti si perde in gran parte nel processo di inscatolamento, il frutto viene preferibilmente consumato fresco.

Proprietà Nutrizionali

Quali fonti naturali di vitamina C, zuccheri solubili, acqua, fibre e potassio, i litchi appartengono al VII gruppo fondamentale degli alimenti.

Hanno un apporto calorico che, nel contesto dei frutti dolci, può essere considerato di medio-alta entità. L'energia è fornita principalmente dai carboidrati, seguiti da percentuali irrilevanti di proteine e lipidi. I glucidi sono, come abbiamo detto, di tipo solubile e più precisamente costituiti dal fruttosio. I pochi peptidi hanno basso valore biologico e la composizione degli acidi grassi è a favore degli insaturi.

I litchi sono privi di colesterolo, glutine, lattosio ed istamina. Hanno invece un buon contenuto di acqua, fibre e antiossidanti. Il contenuto di purine dovrebbe essere molto basso.

Uno studio francese (Daily Polyphenol Intake in France from Fruit and Vegetables) ha messo in evidenza che i litchi contengono più polifenoli di molti altri frutti come, ad esempio, mele ed uva. Questi sono costituiti all'87% da monomeri e dimeri del flavan-3-ols (che si riducono con la conservazione), mentre la cianidina-3-glucoside rappresenta il 92% delle antocianine totali. I litchi contengono anche oligonolo, un polifenolo a catena corta studiato per alcune ipotetiche proprietà biologiche.

Per quel che concerne i minerali, i litchi non sembrano avere concentrazioni degne di nota; l'unica eccezione, seppur non strabiliante, è costituita dal potassio.

Contengono invece quantità significative di vitamine idrosolubili, in particolare vitamina C. La polpa fresca contiene 72 mg di acido ascorbico ogni 100 grammi di parte edibile, una quantità che rappresenta l'86% del fabbisogno giornaliero. In media, il consumo di nove litchi può soddisfare la richiesta quotidiana di vitamina C di un adulto.