Dieta e licopene: quali cibi lo contengono?

Quanto licopene nella dieta?

Dato che questa sostanza non è considerata un nutriente essenziale come le vitamine ed alcuni minerali, non esistono dati certi sul fabbisogno quotidiano di licopene. Quel che è certo è che per il momento non sono ancora stati scoperti effetti collaterali da sovradosaggio.

Shutterstock

Gli esperti assicurano che il consumo regolare di alimenti ad alto contenuto di licopene è sufficiente per ridurre significativamente il rischio di sviluppare numerose patologie come quelle elencate nel paragrafo precedente.

Per questo motivo il consumo di tale sostanza è particolarmente importante per quei soggetti considerati a rischio come possono essere, per esempio, i fumatori o gli uomini al di sopra dei cinquanta anni (per quanto riguarda i problemi di natura prostatica).

Negli studi effettuati su questa sostanza sono stati utilizzati dosaggi di 5 - 60 mg (5.000 mcg - 60.000 mcg) di licopene al giorno. Ovviamente, se in aggiunta al licopene vengono assunti anche altri antiossidanti naturali come certe vitamine, l'acido lipoico o il coenzima Q-10 l'effetto benefico sul nostro organismo aumenta considerevolmente. E' stato infatti dimostrato che l'attività antiossidante del licopene trae beneficio dal rapporto sinergico con altri micronutrienti.

Alla luce di tutti questi dati normalmente non è necessario ricorrere all'integrazione dietetica che può comunque essere utilizzata in associazione ad altri antiossidanti nei casi di aumentata necessità (stress fisici e psichici) o di ridotta assunzione con la dieta.