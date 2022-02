Una pratica di circa 50 minuti di Yin Yoga per allentare le tensioni con Agnese di @yogaessential.

Da cosa si differenzia questa lezione dalle altre che di solito seguiamo con Agnese? Si tratta di una pratica con posizioni perlopiù statiche. Poche posizioni che terremo un po' più a lungo.

Svolgeremo questa lezione principalmente seduti, per lavorare sui tessuti più rigidi. Ad esempio il tessuto connettivo come i tendini. Lavoreremo più a fondo sulle articolazioni e permetteremo ai nodi presenti, di sciogliersi lentamente. E' una pratica adatta anche per l'introspezione, ideale per portarci verso una fase di meditazione.





Agnese indossa un completo firmato Maria Sole Barbieri