Lungo in media 30 millimetri circa e largo in media 11 millimetri, il legamento crociato anteriore nasce sulla superficie inferiore dell'estremità distale del femore (per la precisione, nell'area della fossa intercondilare vicino al condilo laterale del femore) e termina sulla superficie superiore dell'estremità prossimale della tibia (per l'esattezza, nella fossa intercondiloidea anteriore del piatto tibiale).

Incrociato con il legamento crociato posteriore (un altro legamento fondamentale del ginocchio), il legamento crociato anteriore ricopre due importanti funzioni: previene l'iperestensione del ginocchio e limitare la rotazione interna della tibia.

A seguito di una distorsione del ginocchio, il legamento crociato anteriore può essere oggetto di lacerazione; la lacerazione del legamento crociato anteriore impone il ricorso alla chirurgia ricostruttiva, in quanto il legamento in questione non guarisce spontaneamente.