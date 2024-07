Quando saranno attive le migliori offerte del Prime Day per cani e gatti?

Il Prime Day di Amazon è arrivato anche per il tuo amico a quattro zampe: cani e gatti ormai sono parte della famiglia e Amazon ha riservato diversi sconti anche per loro. Il 16 e il 17 luglio trova le offerte che fanno più al caso tuo: tappetini, crocchette, antiparassitari, sacchetti per i bisogni e tanto altro!

Le offerte per i clienti Prime riguardano tutte le categorie, ecco altre offerte pensate per te.

Non perdere l'occasione, grazie ad Amazon Prime diventi un cliente Prime di Amazon e puoi usufruire di diversi servizi: consegna rapida e gratuita su molti prodotti, l'accesso ad Amazon Music e Prime Video e molto altro, iscrivendoti annualmente o mensilmente. Se hai qualche dubbio, puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni e, se sei uno studente, c'è un abbonamento riservato a te, Prime Student.