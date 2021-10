Kinesiologia: Cosa Studia e Benefici per la Salute

Generalità In questo articolo parleremo di kinesiologia e, più precisamente, di cosa studia, dei suoi principi fondamentali e dei benefici che la sua applicazione può fornire alla salute. Attenzione! In questo articolo useremo il termine kinesiologia come sinonimo di chinesiologia (come dovrebbe essere la traduzione letterale dall'inglese), ma non tratteremo l'applied kinesiology o la specialized Kinesiology, due discipline più ampie ma appartenenti al gruppo della medicina alternativa. Shutterstock Discuteremo anche delle basi scientifiche e dei principi fondamentali a sostegno della disciplina, dei suoi obbiettivi e alcuni altri approfondimenti e curiosità. Cos’è la kinesiologia? Per kinesiologia (kinesiology, in inglese) si intende lo studio scientifico del movimento umano, basato su meccanismi fisiologici, anatomici, biomeccanici e neuropsicologici. Il sostantivo "kinesiologia" deriva dal greco κίνησις (kínēsis), ovvero "movimento", e -λογία (-logía), ovvero "studiare". Ambiti di pertinenza kinesiologica La kinesiologia è una scienza di pertinenza salutistica e atletica, che tocca trasversalmente anche altre specializzazioni quali: biomeccanica ed ortopedica;

forza e condizionamento;

psicologia dello sport;

controllo motorio;

acquisizione di abilità ed apprendimento motorio;

metodi di riabilitazione, come la terapia fisica e occupazionale;

lo sport e la fisiologia dell'esercizio. Misurazioni e valutazioni kinesiologiche La kinesiologia sfrutta diversi sistemi di misurazione, utili a valutare: sistemi di tracciamento motorio;

elettrofisiologia dell'attività muscolare e cerebrale;

le funzioni fisiologiche;

alcuni lati del comportamento certe capacità cognitive.

Cenni Storici e Nascita Il termine internazionale kinesiology (in italiano kinesiologia o chinesiologia) fu creato nel 1854 dal ginnasta medico svedese Carl August Georgii, professore al Royal Gymnastic Central Institute GCI di Stoccolma. Egli fu il fondamento della ginnastica medica, l'originale fisioterapia e terapia fisica, sviluppata per oltre 100 anni in Svezia (a partire dal 1813). Originariamente chiamata Rörelselära, solo nel 1854 venne tradotta nel nuovo termine "kinesiology". La kinesiologia consisteva in quasi 2.000 movimenti fisici e 50 diversi tipi di tecniche di massoterapia., usati per influenzare varie disfunzioni e persino malattie, non solo nell'apparato motorio, ma anche nella fisiologia interna dell'uomo. Pertanto, la kinesiologia classica e tradizionale originale non era solo un sistema di riabilitazione per il corpo, o biomeccanica, come la moderna kinesiologia accademica, ma anche una terapia per alleviare e curare le malattie, colpendo il sistema nervoso autonomo, gli organi e le ghiandole nel corpo. Nel 1886, il ginnasta medico svedese Nils Posse (1862-1895) introdusse il termine kinesiologia negli Stati Uniti. Nils Posse si laureò al Royal Gymnastic Central Institute di Stoccolma, Svezia, e fondò il Posse Gymnasium di Boston. Insegnò alla Boston Normal School of Gymnastics BNSG. "Special Kinesiology Of Educational Gymnastics", scritto da Nils Posse e pubblicato a Boston (1894-1895), fu il primo libro al mondo con la parola "Kinesiologia".

La Professione La kinesiologia studia la scienza del movimento, della performance e delle funzioni umane, applicando le basi fondamentali di biologia cellulare, biologia molecolare, chimica, biochimica, biofisica, biomeccanica, biomatematica, biostatistica, fisiologia, fisiologia dell'esercizio, anatomia, neuroscienza e nutrizione. Gli sbocchi professionali della kinesiologia sono diversi: educazione fisica, riabilitazione, salute e sicurezza, promozione della salute, luoghi di lavoro, sport e attività fisica. Il percorso universitario di kinesiologia può fornire una solida base conoscitiva per la ricerca biomedica e altri studi, come medicina, odontoiatria, terapia fisica e terapia occupazionale. Il kinesiologo può insegnare educazione fisica, lavorare come personal trainer o allenatore sportivo, fornire servizi di consulenza, condurre ricerche scientifiche e sviluppare politiche relative alla riabilitazione, alle prestazioni motorie umane, all'ergonomia e alla salute e sicurezza sul lavoro.