Cosa influenza i valori della pressione?

Numerosi sono i fattori in grado di modificare i valori di pressione registrati in una determinata popolazione. Questi valori possono infatti variare in base al sesso, all'età, al peso corporeo, all'apparecchio utilizzato, all'ora del giorno, ed allo stato psicofisico e di salute generale dell'individuo*.

Proprio in relazione a quest'ultimo punto, viene spontaneo chiedersi se esistano dei valori di pressione ideali, e quale sia il range di normalità cui attenersi. Numerosi studi epidemiologici hanno tentato di dare una risposta a queste domande e, nonostante esista una certa variabilità nei risultati, in età adulta si considera ideale una pressione di 115-120 mmHg per la massima (o sistolica) e 75-80 mmHg per la minima (o diastolica).

* Ad esempio, i valori di pressione di un bambino, influenzati soprattutto dall'altezza, sono generalmente inferiori a quelli di un adulto, che a sua volta mostra livelli pressori inferiori a quelli dell'anziano. Invecchiando, infatti, le arterie perdono di elasticità ed oppongono una maggiore resistenza allo scorrere del sangue. La pressione arteriosa varia durante la giornata, raggiungendo i valori massimi durante la prima mattinata e nel tardo pomeriggio.

Attenzione, la notte la pressione si alza. Per questo, secondo gli esperti la pressione sanguigna notturna è la più importante.