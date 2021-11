Generalità

La pressione minima alta è la condizione medica in cui il valore di pressione diastolica supera costantemente i 90 mmHg.

In genere, la pressione minima alta rientra in un contesto di ipertensione, quindi in uno stato in cui anche la pressione sistolica è costantemente, e oltremodo, superiore alla norma (quindi non solo più alta di 120 mmHg, ma anche di 140 mmHg).

Breve ripasso del concetto di pressione arteriosa e pressione alta

La pressione arteriosa è la forza che il sangue esercita contro le pareti dei vasi sanguigni, a seguito dell'azione di pompa svolta dal cuore.

Misurata in millimetri di mercurio (mmHg) e in stato di riposo, la pressione arteriosa è solitamente definita attraverso i valori di pressione sistolica e pressione diastolica:

la pressione sistolica (o pressione massima o “ massima ”) è la pressione arteriosa di quando il cuore si contrae

o “ ”) è la pressione arteriosa di quando il cuore si contrae la pressione diastolica (o pressione minima o “minima”) è la pressione arteriosa di quando il cuore è in fase di rilassamento.

In un individuo in salute, la pressione sanguigna a riposo può avere valori di pressione sistolica compresi tra 90 e 120 mmHg e valori di pressione diastolica compresi tra 60 e 80 mmHg.

Secondo la comunità medico-scientifica, la pressione arteriosa ottimale a riposo è pari o di poco inferiore a 120(p. sistolica)/80(p. diastolica) mmHg.

L'innalzamento permanente, in stato di riposo, della pressione arteriosa oltre il valore di 120/80 mmHg pone le basi per parlare di:

Pre-ipertensione , se la pressione arteriosa non supera i 139/89 mmHg,

, se la pressione arteriosa non supera i 139/89 mmHg, Ipertensione o pressione alta, se la pressione arteriosa supera più o meno abbondantemente i 139/89 mmHg.

Se la pre-ipertensione rappresenta un campanello d'allarme che avverte della presenza di qualcosa di anormale, la pressione alta è una condizione medica clinicamente rilevante, che - in assenza di un trattamento adeguato - può degenerare in complicanze (aterosclerosi in primis) gravi e potenzialmente mortali.