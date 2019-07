Generalità

L'ipertensione arteriosa è uno stato, costante e non occasionale, in cui la pressione arteriosa a riposo risulta più alta rispetto agli standard fisiologici considerati normali.

L'ipertensione è una tra le malattie più diffuse nei Paesi industrializzati; colpisce, infatti, circa il 20% della popolazione adulta e rappresenta uno dei maggiori problemi clinici dei tempi moderni.

L'ipertensione arteriosa è conosciuta anche come “killer silenzioso”, perché non comporta alcun sintomo e agisce nell'ombra, degenerando in complicanze severe, talvolta dall'esito mortale.

La terapia dell'ipertensione si fonda sull'importante obiettivo di riportare nella norma i livelli pressori alterati.

Per conseguire tale obiettivo, è fondamentale: ridurre il consumo di sale, praticare regolarmente l'attività fisica, seguire una dieta sana ed equilibrata, seguire una terapia farmacologica appropriata (se i rimedi precedenti non sono sufficienti) e curare in modo specifico la causa (se ce n'è una) dell'innalzamento patologico della pressione arteriosa.

Breve ripasso di cos'è la pressione arteriosa

La pressione arteriosa, o pressione arteriosa sanguigna, è la forza che il sangue esercita contro le pareti dei vasi sanguigni, a seguito dell'azione di pompa svolta dal cuore.

Il suo valore dipende da vari fattori, tra cui:

La forza di contrazione del cuore;

La gittata sistolica, ossia la quantità di sangue in uscita dal cuore a ogni contrazione ventricolare;

La frequenza cardiaca, cioè il numero di battiti cardiaci al minuto;

Le resistenze periferiche, ossia le resistenze opposte alla circolazione del sangue dallo stato di costrizione dei piccoli vasi arteriosi (arteriole);

L'elasticità dell'aorta e delle grandi arterie (la cosiddetta compliance vascolare);

La volemia, cioè il volume totale di sangue circolante nel corpo.

Misurata in millimetri di mercurio (mmHg), con il paziente in stato di riposo, la pressione sanguigna è solitamente definita attraverso i valori di pressione sistolica o “massima” (è la pressione arteriosa di quando il cuore si contrae) e di pressione diastolica o “minima” (è la pressione arteriosa di quando il cuore è in fase di rilassamento).

Un individuo in salute a riposo può mostrare valori di pressione sistolica compresi tra 90 e 129 mmHg, e valori di pressione diastolica compresi tra 60 e 84 mmHg.

Secondo la comunità medico-scientifica, la pressione arteriosa ottimale a riposo è pari a 120 (p. sistolica)/80 (p. diastolica) mmHg.

Curiosità

La pressione sanguigna è uno dei cosiddetti segni vitali, come la frequenza respiratoria, la frequenza cardiaca, la saturazione dell'ossigeno e la temperatura corporea.