ZMA: zinco, magnesio e vitamina b6

Zinco Magnesio e Vitamina B6 Gli integratori a base di ZMA contengono i tre micronutrienti in una proporzione ben precisa: il contenuto in zinco varia generalmente dai 20 ai 30 mg, quello di Magnesio dai 400 ai 500 mg, mentre quello della vitamina B6 si aggira intorno ai 10 mg (tali valori rispecchiano quelli di assunzione giornaliera consigliata, in base ai dati forniti dall'azienda che ne detiene il brevetto). Lo ZMA non dev'essere assunto insieme ad integratori o alimenti contenenti fonti di calcio (questo minerale tende ad inibire l'assorbimento dello zinco, del magnesio e del ferro). L'assunzione dello ZMA dovrebbe avvenire prima di coricarsi e a stomaco vuoto. In questo modo si cerca di massimizzare lo stimolo sulla secrezione di GH, che raggiunge il picco durante le prime ore di riposo notturno ed è favorita dal digiuno (vedi ormone della crescita). Uno studio datato 1999 ha monitorato dei giocatori di Football durante otto settimane di allenamento primaverile. Il gruppo che aveva assunto regolarmente lo ZMA mostrò miglioramenti significativi di forza, massa muscolare, livelli di testosterone libero (fino al 30%) e IGF-1. Bisogna tuttavia sottolineare che tale studio è stato finanziato e promosso dalla stessa società che detiene il brevetto dello ZMA. Nel 2004 una nuova ricerca ha stabilito che lo ZMA non è in grado di influenzare forza e livelli ormonali; tuttavia durante lo studio i ricercatori hanno potuto apprezzare un catabolismo muscolare inferiore. Gli stessi studiosi sostengono pertanto la necessità di ulteriori indagini per stabilire la reale efficacia dello ZMA.

Il punto della situazione Lo ZMA è senza dubbio un integratore interessante, che merita la dovuta attenzione. Alcuni dei presupposti su cui si basa sono fondati scientificamente e l'utilità di una integrazione di zinco e soprattutto di magnesio è riconosciuta da molti medici. Tuttavia, sperare di incrementare i propri livelli di testosterone del 30% con un semplice integratore, è assai ottimistico. Sotto questo punto di vista lo ZMA non ha nulla da invidiare, nel bene e nel male, a tutti quegli integratori, come il tribulus terrestris, che promettono di migliorare significativamente la produzione endogena di testosterone, senza riuscire a mantenere quanto promesso. Ricordiamo infine che superare le dosi di assunzione consigliate, sperando di esaltare ancor di più le presunte caratteristiche anaboliche dello ZMA, è un atteggiamento sbagliato, controproducente e pericoloso per la salute.