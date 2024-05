Introduzione

Vitamine e minerali sono micronutrienti di fondamentale importanza che, oltre ad essere sintetizzati in parte dallo stesso organismo, vengono introdotti con la dieta.

Shutterstock

In alcuni casi, tuttavia, può essere necessario ricorrere all'uso di integratori alimentari che li contengono per far fronte ad un eventuale aumentato fabbisogno o ad un insufficiente apporto.

Benché si tratti di nutrienti fondamentali per la vita, le dosi di assunzione sono molto importanti. Difatti, un eccesso di vitamine e sali minerali può avere effetti negativi sulla salute quanto una loro carenza. Per questo motivo, all'interno degli integratori alimentari questi nutrienti devono essere presenti in concentrazioni tali da non superare mai i valori massimi imposti dalla normativa attualmente vigente in materia.